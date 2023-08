No hay caso. Sportivo Peñarol continúa en zona de descenso directo con el problema aún mayor que su rival directo en esta lucha de salvarse, Estudiantes de San Luis logró un valioso triunfo y le sacó cinco puntos de ventaja. El Bohemio se salvó de la derrota tras empatar en el final 1-1 ante Atenas de Río Cuarto en un encuentro válido por la 27ma fecha del Federal "A".

El primer tiempo no había sido malo para Peñarol que a fuerza de voluntar logró dominar el juego en gran parte, Atenas lo dejó jugar pero pasados los 20 los riocuartenses comenzaron a demostrar sus intenciones. El encuentro no había tenido muchas emociones en los arcos hasta que a los 41 el arquero de Peñarol Franco Pérez protagonizó un blooper cuando no pudo contener un remate de Atenas, la pelota se le escapó y terminó siendo gol de la visita. Paulo Oballes, ex Peñarol, fue el autor del gol con el que la visita se fue al entretiempo.

En el complemento, Peñarol salió a jugar con la presión de tener que igualar el encuentro, no tuvo demasiadas chances y cuando se agotaban las energías a los 37 Federico Ortíz logró el 1-1 que terminó salvando al Bohemio de la derrota.

En otros resultados de la jornada, Estudiantes de San Luis venció de visitante a Argentino de Monte Maíz por 1 a 0 y cosechó tres puntos vitales en su lucha por no descender, en tanto que Juventud Unida venció por 1 a 0 a Huracán Las Heras, el sábado, Bolívar venció a Ferro de Pico y con eso se aseguró seguir siendo el líder. Libre esta fecha fue San Martín de Mendoza. Con esto, el chimbero continúa último con 21 puntos, Estudiantes quedó con 26 mientras que San Martín y Ferro tienen 28.. El lìder es Bolívar con 48 puntos, le siguen Argentino de Monte Maíz con 45, Juventud Unida 34 y Atenas junto a Huracán Las Heras tienen 31.