La senda ganadora no estaba olvidada. En Sportivo Peñarol, la serie de cuatro fechas sin triunfos tras aquella victoria contra Sansinena por la jornada 15 ya se estaba poniendo demasiado pesada. De estar en zona de clasificación, el Bohemio había caído a la parte baja de las posiciones y no había margen de error. Por eso, volver a ser ganador era indispensable para encarar lo que se viene en la Zona Sur del Federal A. Y en el Bicentenario de Pocito, Peñarol demostró ser mucho más que un opaco Deportivo Camioneros que terminó abrumado y vencido por 3-1. Nacho González abrió la cuenta, aumentó Ramiro Alderete con un golazo y lo liquidó Javier Martínez cuando Camioneros había descontado a traves de Monserrat.

De principìo a fin fue más el equipo de Bove. Arrancó con mejor volumen de juego y a los 20' pudo abrir la cuenta cuando tuvo un penal a favor que Javier Martínez ejecutó pero Julio Chiarini se lo contuvo. Es golpe no frenó el mejor andar sanjuanino que tuvo no menos de tres opciones clarisimas de gol que terminaron afuera por error en la definición. Pero a los 35' llegó un centro y Nacho González apareció donde deben estar los goleadores para abrir la cuenta y poner justicia en el primer tiempo.

En el complemento, Peñarol arrancó mejor parado pese a los cambios que propuso Camioneros. A los 6' tras una pelota perdida sobre el lateral derecho, fue Ramiro Alderete el que se animó y metió un derechazo cruzado al ángulo superior de Chiarini que nada pudo hacer para evitar el 2-0, decorado con un tremendo golazo. Quiso reaccionar Camioneros y preocupó algo con el descuentro de Monserrat cuando iban 17' de esta segunda parte. Pero Peñarol recuperó el control y se demoró si, en resolver el partido. Recién a los 41' Javier Martínez tendría su revancha cuando sentenció la victoria poniendo el 3-1 definitivo. Ganó Peñarol y volvió a sentirse ganador en San Juan. Ahora, el desafío será en San Luis cuando visite este domingo al encumbrado Sportivo Estudiantes sabiendo que no será sencillo. Pero el sólido triunfo ante Camioneros lo potenció en un momento decisivo de la temporada. Peñarol ganó bien y sabe que no puede regalar más puntos.

Desamparados sumó en Mendoza

Los tiempos se acortan y siempre es bueno sumar. Más aun contra un rival directo, sabiendo que el margen de error se estrecha considerablemente, en Sportivo Desamparados todo sirve. Y el empate sin goles contra Huracán Las Heras en cancha de San Martín no alcanzó para sacarlo del fondo de las posiciones del descenso pero lo fortaleció anímicamente para afrontar lo que se viene. En el juego, de discreto nivel, el que más propuso fue Desamparados pero no pudo concretar. Huracán hizo lo que pudo y se terminó resignando a no perderlo. Para Sportivo, el próximo paso será el domingo, a las 11, cuando reciba en el Bicentenario de Pocito a Sansinena de General Cerri con la urgencia de ganar como sea.