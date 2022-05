El camino de Sportivo Peñarol se complica en el Federal A. Es que el Bohemio sumó su tercera caída consecutiva y no puede frenar la caída libre en la que está sumergido. Esta vez, en Viedma y por un gol en contra de Matías Rodríguez a los 16" del complemento, se quedó con las manos vacías ante Sol de Mayo. Peñarol sostuvo el juego e incluso fue mucho más en el primer tiempo donde generó no menos de tres ocasiones claras de gol pero no acertó. En el complemento, Sol de Mayo aprovechó lo suyo y empezó a construir una victoria importante. Para Peñarol, el futuro inmediato indica que tratará de recuperarse este miércoles próximo cuando reciba en Chimbas a Argentino de Monte Maíz, desde las 16. En tanto que Desamparados tendrá fecha libre en esta jornada del Federal A.