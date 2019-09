Impreciso. Darío Ramella intenta bajar la pelota al piso ante la triple marca que le impone Ferro de La Pampa. El Bohemio esta vez apostó a un planteo de 4-3-1-2 y en un campo de juego en malas condiciones le resultó imposible plasmar su juego. Si bien sumó, desperdició otra chance única de cantar victoria ante su gente.

No pierde, sigue sumando y con eso, el balance en tres fechas es sumamente positivo, pero la escasez de fútbol ya comienza a preocupar. Ayer, Peñarol se encontró con una chance única para alzarse con su primera victoria pero no pasó del empate sin goles ante Ferro de General Pico. El encuentro en el "Ramón Pablo Rojas" fue válido por la 3ra fecha del Grupo "B" del Federal "A".

Después de haber empatado en Río Negro ante Cipolletti, Peñarol buscó tomarse revancha y sumar su primera victoria, pero el campo de juego que no está en las mejores condiciones para jugar con la pelota al piso, complicó el planteo táctico de Peñarol que ante la impotencia, debió por obligación abusar del pelotazo. Ese primer tiempo dejó poco y nada. Fue pobre de ambos lados. López había probado en la visita con un remate desde afuera del área que se fue desviado y ese intento marcaba lo trabado que era el encuentro. Era una misión imposible dar tres pases seguidos y mucho más difícil era llegar a las áreas con claridad. Peñarol logró eso en el final de esa primera etapa y ganó un tiro libre en la puerta del área, pero Viturro no ejecutó bien y la pelota dio en la barrera.

En el segundo tiempo, Peñarol entendió que era su obligación ir al frente. A los 11" Roberto Martín desbordó por la derecha, encaró y metió un centro para Alan Cantero. El pibe no le pudo dar y tras una serie de rebotes ni Pérez ni Viturro pudieron hasta que Hernán Muñoz le pegó pero casi sin fuerza, desperdiciando quizás la chance más clara del partido. El Verde de La Pampa siguió firme en el mediocampo y empezó a aferrarse al empate, cerrándose un poco más e intentando aprovechar cualquier contragolpe. El ingreso de Gonzalo Parisi intentó darle mayor peso ofensivo a la visita, pero el "Toro" se encargó de inquietar a Costi y no tuvo ocasiones claras. A los 23 el Bohemio nuevamente ganó por el sector de Roberto Martín, pero el centro del ex Colón otra vez se encontró con la imprecisión de Pereyra y Viturro. Si bien en Peñarol el fútbol es escaso, el corazón sigue siendo su arma fundamental y esa entrega compensó la falta de juego. Bove que ya le había dado cancha a Enzo Díaz, apostó por el "Morci" González y por el debut de Federico Paz. Pero con todo jugado al ataque siguió careciendo de un generador de juego. Díaz con un cabezazo volvió a errar y los minutos empezaron a consolidar cada vez más el empate. El pitazo final marcó que Peñarol sigue sumando, aunque la sensación en Chimbas no fue positiva porque la victoria sigue negandose para el Bohemio.

El campo de juego, en déficit

La localía en el Federal "A" es clave, pero a Peñarol hoy en día le juega en contra por el estado en el que se encuentra su campo de juego. Teniendo en cuenta que el Bohemio quedará libre la próxima fecha y que en la quinta visitará a Estudiantes en San Luis, recién retornará a Chimbas el 6 de octubre cuando reciba a Deportivo Madryn por la sexta fecha, la dirigencia deberá poner manos a la obra para intentar ponerla en condiciones. El técnico de Peñarol Cristian Bove se refirió a eso y desestimó trasladar la localía al Bicentenario. "Esperemos que dentro de tres semanas y ahora que empieza hacer más calor la cancha se pueda mejorar. Por la gente y también por nuestro equipo, no queremos ir a jugar al Bicentenario, queremos hacer sentir la localía acá", expresó y agregó: "Hoy nuestra premisa era ganar, dejamos todo pero no se nos dio".

Sansinena le ganó 1-0 a Circulo Deportivo y Estudiantes de San Luis con Cipolletti igualaron 2-2. Hoy jugarán: Madryn-Maipú, Sol de Mayo-Juv.Unida, Huracán LH-Camioneros y Olimpo-Vª Mitre.

Torneo de Verano: Frenaron a Rivadavia

Empezó la sexta fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol y Sportivo Rivadavia perdió la soledad de la punta al caer como loca ante Sportivo 9 de Julio que se convirtió en líder también tras los tres anticipos del sábado. En otro de los partidos importantes. Independiente Villa Obrera se hizo fuerte en su cancha para terminar derrotando por 3-1 a Sportivo Árbol Verde que perdió el paso seguro con el que había comenzado la temporada. Finalmente, completando el panorama de este sábado, en Pocito, Deportivo Aberastain venció por 1-0 a San Martín que perdió la chance de subirse a la punta.

Hoy, se completará la sexta jornada con éstos partidos: Trinidad-Marquesado, Alianza recibirá a Atenas Pocito, Deportivo Carpintería jugará de local ante Sportivo Desamparados, Peñarol será local en Chimbas de Atlético Unión y finalmente, en la Esquina Colorada Del Bono-Colón Junior.