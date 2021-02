En Chimbas, el 2021 los encuentra con nuevas ilusiones y plantel renovado, casi al 100%. Es que la llegada de Salvador Mónaco a la dirección técnica del club, vino acompañada por la llegada masiva de refuerzos en los últimos tres días. Con la confirmación del ex Olimpo Nicolás Pfund, el Bohemio cuenta ya con 12 refuerzos para el Federal “A”, en donde se destaca la experiencia con futbolistas con pasado en Nacional B y Primera División.



El defensor central Nicolás Pfund, tiene 31 años, nació en la localidad serrana de Tornquist, se formó en Unión de su pueblo y realizó las Inferiores en Vélez Sarfield. El “Ruso”, mide 1,85 y jugó en Merlo, Bellinzona de Suiza, también en Brown de Adrogué , Barracas Central, Comunicaciones y Olimpo, puede jugar de zaguero o de lateral.



“Tenemos que traer gente de experiencia, es decir que hayan jugado en Federal A, Primera Nacional o Primera, eso sería mucho mejor porque eso nos dará jerarquía para pelear cosas importantes”, avisó Mónaco en su presentación como DT y hasta el momento viene cumpliendo.



En la docena de incorporaciones, Mónaco incorporó al arquero Diego Pave, el experimentado guardavalla de 35 años que jugó en Boca Juniors, San Martín de Tucumán, Juventud Antoniana, Guaraní Antonio Franco, entre tantos clubes que defendió. Restará saber si Mónaco le dará continuidad a un baluarte como Carlos Biasotti o se la jugará por el refuerzo que él trajo.



En tanto que sumó a seis defensores: el primero fue el santafecino Emmanuel Yori, que llega desde San Martín para hacer sus primeras armas en un torneo nacional, ya que en el Verdinegro no llegó a disputar encuentros de la Primera Nacional. Pero sumó a Lucas Fernández con pasado en Argentinos Juniors, Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza, entre otros. También a Ricardo Pacheco (ex Mitre de Santiago del Estero y Ñuñorco de Tucumán); Néstor Campos (ex Atlético Tucumán y Talleres Perico) y Jorge Yassir Elías (ex Atlético Tucuman, Unión Aconquija y San Lorenzo de Alem).



En el mediocampo trajo cuatro refuerzos. Quizás el más resonante es el salteño Raúl Zelaya quien fue figura en el ascenso de Guemes a la Primera Nacional, pero también cuenta con Julio Sacallan (ex Mitre de Santiago, Chaco For Ever y San Lorenzo de Alem); Francisco Erivaldo de Souza, un brasileño que también llega de Güemes y Oscar Chiquichano (ex Racing de Trelew y Huracán de Comodoro Rivadavia). Mientras que el único delantero hasta ahora es Nélson Da Silva, ex All Boys y Juventud Antoniana.

El Oficial tiene fixture

Se termina la espera y ya comienzan a definirse los detalles del retorno del fútbol sanjuanino en Primera División. El lunes por la noche en reunión del Consejo Directivo de la Liga Sanjuanina de Fútbol se confirmó la programación de la primera fecha del Torneo de Invierno que comenzará el 6 de marzo. Habrá dos clásicos barriales en la fecha inicial: En Chimbas, Peñarol recibirá a San Martín mientras que en la Esquina Colorada, Del Bono será anfitrión de Desamparados. Además, en Pocito Carpintería será local de 9 de Julio, Rivadavia recibirá a Atenas en La Bebida, Trinidad chocará ante Marquesado en el Barrio Atlético, en La Boutique jugarán Villa Obrera ante Unión y en Pocito, Aberastain será anfitrión de San Lorenzo de Ullum. Por su parte, Alianza chocará ante Juventud Unida en Santa Lucía y Árbol Verde hará lo propio ante Colón Junior. Será una zona de 18 equipos en donde se enfrentarán todos contra todos. Clasificarán a semifinales los cuatro primeros. Los ganadores disputarán la final en el Bicentenario prevista para el 10 de julio.