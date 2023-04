Sesis fechas, apenas dos empates. Una pobrísima campaña que no tiene hundido en el fondo de las posiciones de la Zona B marcan en duro presente de Sportivo Peñarol que volvió a perder en el Torneo Federal A. Esta vez, la caída fue en San Luis frente a Juventud Unida Universitario que le ganó con un gol de Eber Garro, cuando al partido le quedaban apenas 7 minutos para el final. Peñarol terminó con dos expulsados: Leandro Barrera e Ignacio González, mientras que Hernán Fredes también se fue antes.



El partido dejó muy poco para el analisis dentro de un trámite y apenas discreto. A los 13" del primer tiempo, el arquero de Peñarol, Franco Puppo le contuvo un penal a Facundo Parra, tal vez en lo único positivo que dejó el Bohemio como imagen en San Luis. Luego, todo fue pobre. Con demasiadas limitaciones en los dos hasta que a los 38" del complemento, apareció Eber Garro para poner arriba a Juventud Unida que necesitaba ganar tanto como el propio Peñarol.



El presente preocupa. La crisis se profundiza en el Bohemio y se vienen horas decisivas. Así, no puede seguir. La plaza del Federal A no corre peligro aún pero Peñarol no puede seguir dándose el lujo de seguir desperdiciando puntos antes de que empiece a lamentarlos.