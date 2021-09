Los puntos perdidos como local se recuperaron rápido en Peñarol. Y es que el Bohemio, mostrando una contundencia absoluta, se despachó con un 3-0 sobre Camioneros como visitante en el marco de la fecha 14 de la Zona 1 del Torneo Federal A. Carlos Fernández -un ex Camioneros- marcó dos goles mientras que el restante lo hizo Claudio Acosta. Con este triunfo, Peñarol se recompuso de la inesperada victoria con Juventud en San Juan y ahora, se prepara para recibir el miércoles próximo a Huracán Las Heras de Mendoza por la fecha 15 que se jugará entre semana.

Peñarol fue absolutamente práctico en la cancha de Camioneros, que se hunde en el fondo de las posiciones. A los 7" del primer tiempo Carlos Fernández abrió la cuenta, mientras que en el cierre de esa primera etapa, Claudio Acosta puso el 2-0 parcial. Con todo el segundo tiempo por delante, Peñarol se acomodó mejor, se cerró con criterio y en el complemento esperó el momento para liquidar al Verde cosa que sucedería a los 40" de este complemento cuando Carucha volvió a convertir. Un triunfo más que trascendente, sabiendo que en este tramo final no se puede perdonar nada de nada. Camioneros no viene bien y Peñarol no quiso sorpresas apostando a ganador y metiendo tres puntos que lo consolidan en zona de clasificación.

Olimpo, por su parte, perdió ante Huracán Las Heras por 2 a 0 de visitante pero se mantiene como escolta del líder de la zona 1, Madryn. Bruno Nasta (33m y 40m ST) convirtió para el ganador. Otros resultados de la jornada: Zona 1: Juventud Unida (SL) 0 - Estudiantes (SL) 0; Villa Mitre (BB) 2 - Círculo Deportivo (O) 0, Sansinena (GC) 1- Independiente de Chivilcoy 1 y Ferro (GP) 0 - Ciudad Bolívar 0.