Tantas cosas pasaron en la previa que enardecieron feo el clima de Peñarol. Declaraciones cruzadas, pedidos de renuncia, ratificaciones y demás, le pusieron demasiados condimentos extrafutbolísticos al partido postergado contra Sol de Mayo y para Sportivo Peñarol, terminó siendo apenas un punto muerto, salvado con la generosa entrega del final del partido y justificado en la actitud del equipo de Bove que luchó con lo que tiene para terminar 1-1 en Chimbas. Ahora, su futuro lo puso a tres puntos de la zona de descenso y a ocho del Reducido. Una realidad que implica prioridades, sabiendo que sostener la categoría es el objetivo. Eso definió el empate ante Sol de Mayo. Le marcó a Peñarol que su prioridad es mirar para abajo en la tabla y no para arriba.

El arranque fue prometedor y tal vez lo mejor de todo Peñarol en el partido desde lo futbolístico. Porque en los primeros 15' de juego generó tres chances netas de gol con Javier Martínez primero, Nacho González después y Raúl Zelaya finalmente que no terminaron en gol por la respuesta de Nicolás Maza para sostener el empate. Después. Peñarol entró en el barullo, en jugar al pelotazo, a no tener fluidez en el juego y se fue haciendo inofensivo. Sol de Mayo se paró para jugarlo de contra, con línea de cinco en defensa y mucha velocidad para salir cuando recuperó la pelota. No inquietó demasiado a Leo Corti pero contuvo la ansiedad de un Peñarol que quería pero no podía. En el complemento, la apuesta de Peñarol intentó ser más ofensiva, adelantándose más en el terreno pero sin ideas, con escaso volumen de juego, fue entrando en la zona oscura del partido. Llegó el minuto 22 y Ozurak no perdonó para poner a Sol de Mayo arriba casi sin merecerlo. Parecía que se venía la noche en Peñarol pero hubo reacción. Desde lo anímico, con Zelaya, More y Peralta empujando, el Bohemio fue a buscar consuelo y a los 37' en el primer centro bien metido que llegó al área, Carucha Fernández empató de cabeza. Con el 1-1, Peñarol se soltó del todo y entregó un intenso final que casi tuvo premio cuando Nellen metió un cabezazo en el travesaño. Pero no alcanzó para más que salvar el punto.

EL FUTURO BOHEMIO

Objetivo: permanencia

Regularidad. Abel Peralta siempre responde en Peñarol y cumplió contra Sol de Mayo.

Pasaron tantas cosas en los 12 días que transcurrieron desde la derrota en General Pico, que en Sportivo Peñarol nada es igual. La decisión del presidente Oscar Cuevas de respetar y sostener la continuidad de Cristian Bove como entrenador, abrió una interna que hoy está apenas solapada pensando en terminar de la mejor forma la etapa clasificatoria del Federal A. Por eso, después del partido y con la orden de que los futbolistas no declaren a la prensa hasta el final de temporada, una de las voces a consultar fue la del propio Cuevas quien definió las prioridades tras el empate: 'Pudimos haberlo ganado en ese arranque que tuvimos con tres chances muy claras pero luego se hizo muy duro todo. Nos alcanzó la reacción final para empatarlo y ahora tenemos que pensar en el partido del domingo en el Bicentenario ante Huracán Las Heras para poder darle valor real al empate de esta tarde. El objetivo es concreto y real: tenemos que asegurar la plaza, quedarnos en el Federal y luego volver a empezar'.