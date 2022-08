La serie positiva tuvo freno y preocupante en Peñarol. En Bahía Blanca, el equipo de Bove terminó perdiendo algo más que tres puntos al caer por 1-0 contra Liniers, que lo derrotó con un gol de Carlos Herrera en el comienzo del segundo tiempo. Una caída más que preocupante porque desde lo estadístico lo dejó a solo 3 puntos de la zona de descenso y desde lo futbolístico fue un paso atrás después de los dos triunfos en línea que lo perfilaron a posiciones de Reducido.

En Bahía y ante las necesidades de Liniers que pelea por salvar la categoría, Peñarol no pudo soltarse nunca y terminó sufriendo una derrota que no se esperaba. La expulsión de Tarasco, en el complemento, dejó sin chance de reacción al Bohemio sanjuanino que hizo un partido aceptable desde lo defensivo en el primer tiempo controlando la ansiedad del local que salió a atacarlo de entrada. En el complemento, a los 2" apareció el goleador Carlos Herrera para abrir el marcador y sorprender a un Peñarol que parecía tener controlado. Once contra once, el equipo de Bove fue por el empate y buscó el arco de Partal con lo que tenía a mano. No generó todas las ocasiones como para conseguirlo pero estuvo cerca hasta que la expulsión de Tarasco complicó la historia definitivamente. Peñarol insistió, trató de revertirlo pero Liniers, sabiendo que el triunfo lo sacaba del descenso, no regaló nada más y solo aguantó todo hasta el final. Un cierre que sonó a castigo para Peñarol que de estar metido en la senda de los aspirantes al Reducido, terminó entrando en zona de turbulencias quedando solamente a tres puntos de los puestos del descenso.