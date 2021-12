El paso firme por el Federal A que terminó en una inesperada eliminación como local tuvo sus frutos para Sportivo Peñarol y ayer en el predio de AFA se tradujo en su emparejamiento contra Colón de Santa Fe en los 32vos. de final de la Copa Argentina 2022. El Bohemio sanjuanino había accedido por su ubicación final en la Zona A de la etapa clasificatoria y con ese pasaporte esperaba rival, nombre que se confirmó en Ezeiza y que lo pondrá cara a cara con otro equipo de Primera División como ya sucedió en diciembre del 2020 cuando enfrentó a Newell"s en San Nicolás.

En tanto Boca, último campeón de la Copa Argentina; y River, ganador de la Liga Profesional de Fútbol; enfrentarán respectivamente a Central Córdoba de Rosario y Deportivo Laferrere, ambos de la Primera C, en los 32avos. del torneo más federal del fútbol argentino. Además de los premios en dinero que se van incrementando a medida que los equipos pasan de ronda, la Copa Argentina tiene el incentivo deportivo de otorgar para el campeón un lugar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca y River no se podrán cruzar antes de las semifinales en caso de llegar a esa instancia, y del mismo lado del cuadro quedó Racing, posible rival del club "xeneize" en octavos. En el copón 1 estuvieron los primeros 16 equipos de la Liga Profesional; en el 2 lo hicieron los últimos 10 de la LPF y los seis mejores de la Primera Nacional; en el 3 se ubicaron los de la Primera C, Primera D y Torneo Federal; y en el 4 los clasificados de la Primera Nacional y B Metropolitana. No hubo cabezas de series previos aunque sí se le otorgó un beneficio a los que fueron campeones en algún momento de la historia y por eso se enfrentarán a rivales de las categorías menores.

Boca es el máximo ganador de la Copa Argentina, con cuatro consagraciones (1969, 2011-12, 2014-15, 2020-21), seguido de River Plate con tres (2015-16, 2016-17, 2018-19). Los otros ganadores fueron Rosario Central (2017-18), Huracán (2013-14) y Arsenal de Sarandí (2012-13). Un arranque de año más que exigente para el Bohemio.