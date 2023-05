Tan mal empezó la temporada en Peñarol que aún no se van las secuelas de la escandalosa pretemporada que protagonizó el club de Chimbas. Esas heridas no han cerrado y en el ambiente bohemio, todo puede pasar. Hoy, sabiendo que lo único que sirve es ganar, Peñarol será local desde las 16 de Atenas de Río Cuarto en el capítulo 9 de la Zona B, sabiendo que otro resultado no aportará nada a su presente. Con esa necesidad desde lo estadístico más las urgencias futbolísticas para un equipo que no termina de arrancar en el Federal A, el equipo de Cristian Bove irá por su segunda victoria, rememorando aquel triunfo polémico contra San Martín de Mendoza. El Bohemio de Chimbas viene de caer en Las Heras antes Huracán y esa caída se llevó también al capitán Andrés Alderete que fue expulsado. Esa baja no es cualquiera y en la estructura del equipo se sentirá. Enfrente estará el Atenas que ascendió en esta temporada y que viene de perder como local, marcando una irregularidad en los números y el rendimiento que lo tienen apenas tres puntos por encima de Peñarol. Un rival que está en la misma realidad, invita a soñar en el Bohemio. Pero claro, las ilusiones y los deseos se mueren cuando no hay goles ni triunfos y hoy, a Peñarol solo le sirve ganar. Esa es su necesidad. Esa es su urgencia. Un triunfo que sirva para relanzar la temporada después de aquel escandaloso capítulo inicial.