Goleador. Federico Paz entró a último momento y lo aprovechó al máximo. Nacía el partido y apareció para definir al segundo palo de Lucero. Con su gol, Peñarol abría el partido que sería luego una nueva victoria en el Federal.

El objetivo es uno: afirmarse en la categoría. Y en ese camino, Sportivo Peñarol volvió a cosechar de a tres, vistiendose con el traje del sacrificio y el overol trabajando una trascendente victoria por 1-0 sobre Juventud Unida de San Luis, con un gol en el mismo comienzo del partido de Federico Paz. Fue suficiente ese madrugón inicial del Bohemio para terminar de resolver todo en una tarde agotadora desde lo climático, que influyó en la gestación misma del juego de Peñarol que no lució como contra Desamparados, pero ganó merecidamente. Como era de esperar, la presión inicial del equipo de Bove fue intensa y le sirvió porque a los 3" la armaron entre Ramella y Rebeco por la izquierda y el centro, encontró a Paz para definir ante Lucero y abrir el marcador. Ahí, parecía que Peñarol lo resolvería rápidamente pero fue perdiendo precisión, perdió presencia arriba y el partido cayó. Es que Juventud Unida propuso poco y nada, limitado por su presente y condicionado por lo que Peñarol le hacía desde la contención.



Claro, parecía que todo dependía de lo que Peñarol hiciera. Y a los 27" aceleró el paso y Rebeco metió el centro pasado para que Alan Cantero se elevara y cabeceara al palo apenas desviado. Fue el último aviso de esa primera parte.



En el complemento, Juventud Unida intentó algo más y llegó a preocupar con un par de llegadas a fondo. Carlos Biasotti fue clave para sostener la victoria tapandole el mano a mano a Tomas Garro. Peñarol ya no tenía la pelota y le daba la opción al puntano de ilusionarse con el empate. Pero con espacios, el Bohemio podría resolverlo en cualquier momento. Cantero fue el protagonista de las mejores opciones de Peñarol pero no acertó y con el partido ya encaminado al tramo final, lo mejor para el equipo de Bove fue protegerse y cuidar esa ventaja. Así, le dejó el peso de ir a buscarlo a un Juventud con pocas ideas. Fue el tiempo el mejor aliado de un Peñarol que se fue aferrando a una tercera victoria en serie que lo reacomodó en las posiciones y lo afirmó en su gran objetivo de afirmarse bien en el Federal A, donde nada es fácil.

Marcado. Alan Cantero es la gran figura de Peñarol y los rivales lo saben. La marca de Ojeda lo dice todo. Peñarol sigue dulce.



Sportivo tuvo el desahogo esperado

Y un día Desamparados volvió a ganar. Con esa actitud que tanto se reclamaba, Sportivo se hizo fuerte en San Luis y venció a Estudiantes de San Luis por 1 a 0 en el encuentro que cerró la 12da fecha. El único gol del encuentro lo convirtió Ricardo Tapia a los 33 del primer tiempo y terminó con un jugador menos por la expulsión de Pablo Jofré en tiempo de descuento. Sportivo, que llegó golpeado por la derrota ante Peñarol que derivó en declaraciones polémicas, fue a San Luis con siete cambios y la respuesta llegó. Jugó un gran primer tiempo, incluso tuvo chances para aumentar el marcador pero en el segundo tiempo sintió el desgaste y casi lo termina padeciendo con el envión de Estudiantes. Fue sufrido, sí. Ganó con lo justo pero el valor de la victoria terminó siendo lo importante, le dio la paz que necesitaba para salir del fondo.