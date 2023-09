No son buenos los días en Sportivo Peñarol. En Chimbas todas las semanas hay noticias que trascienden el plano futbolístico. Esta vez, un acto indisciplinario de un futbolista que fue titular el domingo, terminó con la decisión de la dirigencia de separarlo del plantel. Se trata de Lucas Irusta, el defensor que dejó de pertenecer al plantel del Bohemio.

Todo sucedió el domingo por la noche. Ese día, Irusta fue titular en el Bohemio que perdió ante Ferro de Pico en el Estadio del Bicentenario. Pero, ¿qué pasó? El defensor salió a un boliche de Rawson horas después y alguien cercano a Peñarol lo vio, inmediatamente le hizo un llamado de atención. El hecho causó molestia en Chimbas, entendiendo que por la situación complicada que atraviesa Peñarol, el momento no ameritaba para salir a bailar. Desde la dirigencia de Peñarol si bien reconocieron el hecho, no confirmaron si el futbolista tenía contrato que lo vinculaba al club o no. Lo cierto es que reconocieron que molestó mucho y de manera unánime tomaron la decisión de expulsarlo del club.

De esta manera, el Bohemio perderá al defensor de 23 años y oriundo de Berazategui en Buenos Aires, que había llegado a Peñarol por elección de Cristian Bove.

La derrota complicó mucho más a Peñarol que no supo aprovechar que el día anterior su rival directo en esa lucha por el descenso, Estudiantes de San Luis, perdiera. El Bohemio, si le hubiese ganado a los pampeanos le habría descontado a Estudiantes y hubiese quedado solo a dos puntos sabiendo que este domingo se enfrentan entre sí.