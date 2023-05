Lo que había empezado mal, terminó mal. La escandalosa pretemporada que protagonizó Peñarol terminó pasando factura en el mismo Federal A y es que en la fecha 9 de la primera fase se quedó sin entrenador tras la caída ante Atenas de Río Cuarto por 1-0, forzando la salida de Cristian Bove que se fue del Bohemio con muchas cosas para decir. El Bohemio no jugó bien ante Atenas de Río Cuarto. A los 15 minutos, Agustín Mansilla anotó para los riocuartenses que dominaron el encuentro. Peñarol, a puro corazón pero con pocas ideas fue buscando la igualdad pero no generó situaciones claras de gol. Ese comienzo en falso de esta temporada con apenas 5 puntos en 8 partidos disputados fue determinante para el final del segundo ciclo de Bove en Chimbas. Nunca pudo encontrarle la vuelta a un plantel que trabajó en paralelo con el otro que conducía Mónaco y hoy está en descenso en la Zona B.

Bove decidió su renuncia tras el partido pero se fue con declaraciones explosivas. Despedido con insultos de los hinchas apenas terminó el encuentro, Bove se dirigió a los vestuarios y le comunicó al plantel su renuncia al cargo. A los minutos, expresó ante los medios radiales: "Nos vamos para descomprimir la situación. Hay gente que no descansa hasta ver esto derrumbado. Esta gente no va a parar hasta que esto no esté en el piso, no se dan cuenta que el único perjudicado es el club", expresó Bove haciendo referencia a los dirigentes que nunca estuvieron de acuerdo con su llegada a Chimbas. Y sobre los insultos recibidos por la parcialidad bohemia, el ahora ex DT agregó: "Estoy convencido que nosotros no nos merecemos esto, el insulto, el maltrato. Nosotros hemos hecho mucho por el club, hemos logrado lo más histórico para la institución, el ascenso a la categoría", expresó.

En la próxima fecha, Peñarol será local de Ferro de General Pico y será trabajo de la dirigencia resolver en esta semana el nombre de su reemplazante.