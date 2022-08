En la tarde primaveral de este lunes finalizó la séptima fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino. Hubo solo un encuentro, en el que Peñarol derrotó por 3-1 a Carpintería, escaló posiciones y complicó a su rival con el descenso.

Luciano Campusano, Matías Ochoa y Rodrigo GAlván anotaron para el Bohemio, mientras que Alan González convirtió para el equipo pocitano. Con este resultado, Peñarol escaló posiciones al sumar siete puntos, mientras que los del Sur siguen últimos con tres unidades y muy complicados con el descenso.

En Cuarta División fue triunfo del local en Chimbas por 2-0. Maycol Pelayes Juan Cruz Naveda fueron los autores de los goles.

PROGRAMACIÓN FECHA 8

Miércoles 31 de agosto

Árbol Verde vs. Alianza

Trinidad vs. San Lorenzo \ Cancha: Desamparados

Del Bono vs. Sp. Desamparados

Atenas vs. Marquesado

Juv. Zondina vs. San Martín

9 de Julio vs. Unión

Jueves 1 de septiembre

Carpintería vs. Aberastain

Rivadavia vs. Peñarol

Sarmiento vs. Juventud Unida

Colón Junior vs. Villa Obrera