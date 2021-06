Y un día Peñarol volvió a sonreír. El Bohemio logró lo que hace tiempo esperaban en Chimbas y con eso volvió la paz. En su retorno a su casa en el estadio Ramón Pablo Rojas, el brasileño Francisco De Sousa anotó el único gol de la tarde para que el Bohemio le gane a Camioneros por 1 a 0 en un encuentro válido por la 9na fecha del Grupo A del Federal A.

El encuentro fue discreto desde lo futbolístico. Peñarol entendió que debía ser inteligente a un rival que poco lo inquietó a lo largo del encuentro. A los 13 de esa primera etapa De Sousa recibió por la izquierda y encaró, decidió jugar con Leandro Espejo y cuando la "Joyita" se metió en el área, Musarella le cometió falta y Guaymas le cometió penal. El ejecutor fue Da Silva pero el delantero le dio débil a su remate y el arquero acertó. Peñarol desperdició una chance clave pero aun así no bajó los brazos y continuó con su andar. Camioneros en tanto, esperó y cada vez que pudo probo con algún pelotazo para Parisi o Moyano. El juego bajó su intensidad pero antes que terminara esa primer etapa, Da Silva no dio por perdida una pelota por la derecha pero le quedó para definir a De Sousa. El brasileño le dio como venía y anotó el 1 a 0 que puso arriba al Bohemio.

Héroe. Francisco De Souza encara y gana. El volante brasileño marcó el gol del triunfo ante Camioneros.

En el complemento Peñarol salió a defender su resultado y en eso Camioneros casi iguala el encuentro cuando Lopez lo tuvo de cabeza a los 11 pero falló en la definición. La intensidad de ese inicio fue en decadencia, Da Silva no fue el mismo de otros encuentros y Mónaco decidió cambiarlo. Los ingresos de Argumosa y Carucha Fernández le dieron otro envión al Bohemio que aún así no contó con demasiadas chances. A los 33 Espejo simuló una falta en el área y Guaymas no perdonó: le sacó la segunda amarilla y el sanjuanino dejó a su equipo con uno menos. Camioneros podría haber insistido por la igualdad, mucho más cuando el local perdió al recién ingresado Emiliano González también por expulsión pero no hubo tiempo para más.

Peñarol que llegaba con la presión de tener que ganar para darle el voto de confianza a su DT hizo lo que tenía que hacer.