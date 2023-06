Cuando todo es complejo, cualquier luz es esperanza. Y hoy, en el flaco presente de Sportivo Peñarol, todo sirve para tratar de volver a empezar en el Federal A, sabiendo que ya está transitando casi la mitad del campeonato y que no puede seguir perdiendo más puntos. Por eso hoy, a las 19, cuando visite a San Martín de Mendoza no será un clásico más para el Bohemio. Retemplado por el triunfo de la fecha pasada ante Juventud Unida y convencido que su plantel ya será este definitivamente después de las desvinculaciones e incorporaciones, el equipo de Fernando Montenegro se cruzará contra un Chacarero que está en recambio después de la salida del Toti Arias y el paso interino de Mauricio Magistretti. Ese presente de San Martín puede que sea el punto para que explote este Peñarol que perdió a Paulo Oballes tras su salida a Atenas de Río Cuarto, pero que apuesta a reconvertirse con otros nombres. No será sencilla la historia porque en el Este mendocino no es fácil hacer pie. En la primera rueda, Peñarol ganó en abril con goleada y polémica por lo que se le agrega un condimento más a lo que ya se anticipa cuando se cruzan sanjuaninos y mendocinos. Peñarol sigue último y en descenso pero está a tiro de Ferro de Pico que se desmoronó y juega este domingo. Para el Bohemio, sumar es clave y ganar lo ideal. Con ese desafío, hoy será sábado de clásico en Mendoza sabiendo que una victoria será mucho más que tres puntos.

En la fecha 17, Peñarol volverá a ser local en San Juan recibiendo a Huracán Las Heras de Mendoza.

Hoy, por esta Zona B, Ciudad Bolívar, por su parte, intentará ganarle a Huracán de Las Heras, en Mendoza, para destronar de la cima de la zona B a Argentino de Monte Maíz. Quedando para el domingo, Ferro-Estudiantes y Atenas-Argentino.