A los cuatro nuevos refuerzos anunciados este lunes por DIARIO DE CUYO en su edición impresa (Emmanuel Yori había llegado hace algunas semanas atrás), en las últimas horas se sumaron cinco jugadores más al plantel del Bohemio que afrontará el próximo Torneo Federal A.

Además de Yori, llegaron Raúl Zelaya, un volante salteño de 32 años que viene de jugar en Guemes y que tiene una vasta trayectoria por su paso por Villa Mitre, Chaco For Ever, Aconquija, Juventud Antoniana y Central Norte, entre otros. Además se sumó el volante catamarqueño Julio Sacallán. Tiene 31 años llega desde San Lorenzo de Catamarca pero jugó en Estudiantes (Bs As), Policial y Aconquija (Catamarca), Mitre de Santiago del Estero y Chaco For Ever.

El tercer refuerzo es Francisco Erivaldo de Souza, un volante brasileño de 29 años y llega desde Guemes pero tiene pasado en Cruzeiro, Mandiyú de Corrientes, Patria de Formosa, Juventud Antoniana y Crucero del Norte. Además, Nelson Da Silva es un delantero catamarqueño con paso por Juventud Antoniana, Tiro Federal , Villa Cubas y Aconquija (Catamarca), All Boys y Juventud Antoniana.

A todos ellos, hay que agregarles los últimos cinco jugadores que llegaron al equipo de Salvador Mónaco y que fueron anunciados en las redes sociales oficiales. Se trata de Ricardo Daniel Pacheco, un defensor de 24 años con pasado en Club Atlético El Quemado (Santiago del Estero), Atlético Mitre (Santiago del Estero), San Lorenzo de Alem (Catamarca) y Atlético Ñuñorco (Tucuman); Oscar Benjamin Chiquichano, un volante central de 26 años que jugó en Racing (Trelew) y Huracán (Comodoro Rivadavia); y Diego Pave, un arquero de 35 años, cuya trayectoria es Boca Juniors, Tiro Federal (Rosario), Real Arroyo Seco (Santa Fe), Almagro (Capital Federal), San Martín (Tucumán), Unión Aconquija (Catamarca), Juventud Unida Universitario (San Luis), Atlético Mitre (Santiago del Estero), Juventud Antoniana (Salta) y Guaraní Antonio Franco (Misiones).

Por último, los otros refuerzos del Bohemio son: Néstor Enrique Campos, un defensor de 25 años que vistió los colores de Atlético Tucumán, Atlético Ñuñorco (Tucumán), Jorge Newbery (Tucumán) y Talleres (Perico, Jujuy); y Jorge Yassir Ismael Elias, un defensor de 27 años, con pasado en Atlético Tucumán, Union Aconquija (Catamarca), Almirante Brown (Lules, Tucumán), Atlético Progreso (Rosario de la Frontera) y San Lorenzo (Alem, Catamarca).

Peñarol ya tiene 10 caras nuevas y aún no se retira del mercado de pases, en una clara muestra de que quiere ser protagonista en el próximo Federal A.