No es uno más. Se trata del segundo máximo goleador contemporáneo en la historia del Atlético San Martín. Sebastián Penco, con esa mochila de los 45 goles que convirtió con la camiseta verdinegra, incluyendo los goles a Boca y el tanto del ascenso en La Plata ante Gimnasia, se encuentra muy cerca de volver al Pueblo Viejo ya que las negociaciones con la dirigencia de San Martín están más que encaminadas. De hecho, en las próximas horas se definirá todo para que Motoneta esté de regreso en San Juan para arrancar la pretemporada el lunes 3 de enero y así tener su segundo ciclo.

El pasado reciente de Sebastián Penco, ya de 38 años, está muy ligado al fútbol de Perú. Goleador del conocido Sports Boys, el argentino fue clave para lograr la histórica primera clasificación del equipo "Rosa" a la Copa Sudamericana. El Motoneta aportó lo suyo que son los goles pero además se hizo referente de un grupo que llegó lejos. Pero claro, el cambio de cuerpo técnico en Sports Boys terminó precipitando su salida ya que el nuevo técnico le anticipó que no está en sus planes. Así, el "nueve" no renovó contrato y quedó abierto a nuevas propuestas. Conocida su vinculación personal con San Juan, apareció en escena la chance de retornar a San Martín y todo está más que encaminado.

El presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, reconoció el avance en las gestiones y confió en que se concrete el regreso de uno de los futbolistas más querido por la gente verdinegra: "Surgió la chance de traer un goleador como Penco y le fuimos dando forma. En la categoría no hay goleadores de su talla y cuando hablan de la edad, uno ve como Mariano Pavone en Quilmes y con 41 años está más vigente que nunca. No estamos hablando de cualquier goleador, se trata de Sebastián Penco, que entró en la historia de San Martín en serio y sabe lo que significa esta camiseta. Estamos avanzando en su regreso y en los próximos días se tendrá que concretar. Estamos armando todo nuevo y con la idea de ser muy competitivos", explicó.

En San Martín, el primer paso fue darle continuidad al proceso de Facundo Villalba como entrenador. Luego, se fijó el 3 de enero como fecha de inicio de la pretemporada para entrar ya en el rearmado del plantel. Hubo demasiadas bajas y en ese proceso, logró retener al volante Martín Rivero -ex Belgrano- y el fin de semana concretó la vuelta del defensor Matías Escudero, que jugó con San Martín en Primera. En el mercado siguen las gestiones pero desde la dirigencia admiten que recién se está aclarando el panorama tras las vacaciones de los futbolistas: "Están volviendo de sus vacaciones y ante alguna propuesta, el futbolista prefiere esperar algo de Primera por encima de la Primera Nacional. San Martín se sigue moviendo pero el mercado está en esa etapa en la que reciben nuestra propuesta pero estiran la respuesta", contó Miadosqui.

El regreso de Sebastián Penco es cuestión de horas pero aún no lo dan por cerrado. El goleador está identificado con San Martín, quiere a San Juan y su retorno es una idea que lo seduce para tratar de aportar lo suyo en la ilusión de regresar a Primera.

Segundo goleador

45 Son los goles que marcó Sebastián Penco en San Martín para ser el segundo artillero del club detrás de Pablo Marini que tiene 66 goles.

Mano a mano con Ricardo Gareca

El paso de Sebastián Penco en el fútbol de Perú no pasó desapercibido y el goleador terminó redondeando una gran campaña con Sports Boys, equipo con el que clasificó por primera vez a la Copa Sudamericana. Ese dato no fue menor y el propio entrenador de la Selección peruana, Ricardo Gareca, compartió una cena con Penco para reconocerle ese mérito y para analizar el presente. El futbolista subió esa cena a sus redes sociales y agradeció la humildad de un grande como Gareca para convocarlo. Penco remarcó que siempre es bueno aprender de los que saben de verdad y no dudó en dejarlo plasmado en sus redes.