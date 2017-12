José "Pepe" Villa, el mandamás de UPCN Vóley, está que arde: primero, le apuntó con munición gruesa al ciclismo, justo después de que Nicolás Tivani ganara el premio al Deportista del Año que entrega DIARIO DE CUYO; y, como si fuera poco, le pegó a Jorge 'Coky' Chica, la máxima autoridad de Deportes de la provincia.

Visiblemente caliente, Villa dio declaraciones en AM 1020 que dejaron tela para cortar: "¿Qué ganó Tivani? ¿ganó (el premio) porque es de Pocito? ¿díganme qué ganó?", se preguntó en voz alta el dirigente. Pero la remató con que "en el ciclismo se drogan todos, tampoco dicen nada de eso".

Pero el plato fuerte llegó cuando sacó a la luz las diferencias con Chica, "no hay apoyo de la Secretaría de Deportes, creo que hay mala onda de parte de la Secretaría de Deporte", dijo; y agregó "¿por qué? no lo sé. Nadie le ha dado a la provincia más títulos que UPCN Vóley".

"Coky no nos quiere ni ver a nosotros", apuntó el secretario General de UPCN; "hay un montón de gente que quiere destruirnos, y yo ahora quiero que se caiga UPCN Vóley... se sufre demasiado, sufro demasiado, me va a dar un infarto".

También se despachó con su club, que anoche quedó afuera de la chance de jugar el Sudamericano. "Estoy mal, es la primera vez en 10 años que nos ganan en casa, fue el resultado de un proceso que venía mal y los resultados se obtienen cuando el grupo funciona, y este no es el caso".

"No se juega con la misma intensidad que antes, con las misma ganas", dijo Villa.

Aclaró que él no elige a los jugadores y cargó esa responsabilidad en el técnico Fabián Armoa: "Eligió a los jugadores, es él el responsable; no es que no sirvan, pero no se qué pasa".