“Es una locura que nos manden a jugar a las 12 del mediodía con más de 40 grados de calor. Estoy muy caliente, porque en el tercer set tuve muchas chances de ganar. Que tres personas que están bajo un aire acondicionado decidan que tenemos que jugar así es una locura. Fue un partido para ver quién aguantaba más y él con sus saques sacó la ventaja. Parecía The Walking Dead. Mi calentura es porque no pude aprovechar las chances, porque tendría que haberlo hecho mejor, a pesar de las condiciones”.

Diego Schwartzman disparó con furia en la pista 3 del complejo Ariake en diálogo con TyC Sports. Tras dejar en el camino al peruano Juan Pablo Varillas (7-5 y 6-4) y al checo Tomas Machac (6-4 y 7-5), el argentino cayó por 6-1, 2-6 y 6-1 ante el ruso Karen Khachanov y quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Él fue muy superior en el primer set, hizo todo bien. Aces, tiros ganadores, no me dejó hacer nada desde el principio. En el segundo set corregí algunas cosas, puede ser más agresivo y lo gané”, analizó ante la TV Pública. Y luego, añadió: “Es inexplicable que nos manden a jugar a las 12 del mediodía con más de 40 grados todos los días. Sacando eso, la decisión de los 10 minutos al final no la entiendo. Deciden una cosa y después la quieren cambiar poniendo 10 minutos y al final el que tiene que comenzar a sacar está 10 minutos mirando el techo y sacar después no es fácil. El tuvo mucho aire en esos arranques del tercer set”.

El Peque, que también fue eliminado en dobles en primera ronda (junto a Facundo Bagnis cayó ante la pareja alemana Krawietz-Puetz) dejará el territorio nipón con algunas buenas sensaciones: “Me llevo el conocer un montón de gente que tenía relación de verlos competir, poder conocerlos en persona, saber cómo se preparan, incluso de deportes que son amateurs. Me llevo todo eso. Hoy pensé que tenía la chance de ganar y pelear la chance de seguir avanzando. Es una mezcla de sensaciones. En el tercer set estaba cansado, tenía las chances, pero lo hice muy mal. Me salió la furia dentro de la cancha”.

El número 13 del ranking ATP también utilizó sus redes sociales para respaldar el apoyo que recibió en los últimos días y dejó un mensaje alentador para lo que viene, ya que dejó la puerta abierta para poder estar en el próximo Juego Olímpico: “Que bronca tengo… Me encantaría haberlo hecho mejor. Gracias equipo y a todos los que bancan (los que putean también). Siempre es una felicidad enorme jugar para Argentina. Ojalá aprenda de los errores y lo pueda hacer mejor en Paris 2024″.