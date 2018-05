Tranquilo. Se lo vio al crack rosarino a un mes de afrontar su cuarto Mundial. Se mostró molesto con quienes tildan de "pecho frío" a la Albiceleste: "Sólo en Argentina puede pasar", dijo.





El astro argentino Lionel Messi consideró ayer que "un buen Mundial" para el seleccionado argentino de fútbol sería estar entre los cuatro mejores del certamen que se llevará a cabo dentro de un mes en Rusia, a la vez que lamentó que en el país el equipo no sea valorado y se trate a los futbolistas como ""cag..." o "pecho fríos"".



"Hacer un buen Mundial sería estar entre los cuatro mejores. Argentina, mínimamente, merece estar ahí por la historia que tiene", expresó Messi en una entrevista con TyC Sports a 30 días del inicio de la Copa del Mundo.



Desde su casa en Barcelona, el "10" agregó que "costó muchísimo llegar hasta esa instancia" en el último Mundial de Brasil 2014 pero que tienen que volver a una final de Copa del Mundo.



"Somos los primeros que queremos ganar por el hecho de haber jugado tres finales y no haber podido ganar ninguna. Es un peso que llevamos nosotros y que deseamos superar. Un deseo de todos los que venimos esta última década o llevamos tiempo en la Selección", amplió la "Pulga", que se prepara para disputar su cuarto Mundial seguido desde Alemania 2006.



En esta oportunidad, lo jugará bajo las órdenes del también santafesino Jorge Sampaoli, a quien Messi catalogó como una persona que todo lo que hace lo vive con intensidad. "Siempre está al máximo. Te da toda la información que necesitás antes de un partido y después es más de trabajar con intensidad y de hacer todo al cien por cien", destacó el jugador. Consultado por los candidatos al título en Rusia, Messi nombró a Brasil, Alemania, España y Francia, aunque puntualmente valoró el sistema de trabajo y el proyecto de los últimos campeones del Mundo. "Ojalá fuéramos como ellos", confesó.



La herida de perder la final de Brasil 2014 todavía no cerró para el rosarino que también lamenta que esta generación no sea tan valorada en nuestro país. "Sólo en Argentina pasa que un equipo que llegó a tres finales no sea valorado. En cualquier otro lugar sería valorado pero nosotros somos "cag..." o "pecho fríos" para la gente", apuntó.



En cuanto a lo personal, el crack de Barcelona, de España, afirmó que su objetivo no es ser el mejor de la historia sino que quiere superarse a sí mismo cada temporada. "No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca. Cada vez que empieza un año intento superarme, ganar todo y dar el máximo para mis compañeros. No me cambia nada ser el mejor de la historia. Y, obviamente, ganar con la Selección sería lo máximo porque no se nos dio", expresó.



Por otro lado, el crack reafirmó su compromiso con Barcelona y aseguró que no necesita irse para demostrarle nada a nadie. "A la hora de decidir es muy difícil salir de Barcelona", sentenció quien también le dedicó palabras de elogio a Luis Suárez, Sergio Agüero, Andrés Iniesta y el gran nivel del defensor Nicolás Otamendi.





>> Con cinco jugadores largó la preparación

Los futbolistas Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Sergio Agüero, todos integrantes de la nómina del seleccionado argentino, iniciaron ayer la preparación para el Mundial de Rusia en el predio de Ezeiza.



El "Kun" Agüero realizó trabajos de rehabilitación por la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, mientras los otros cuatro convocados se entrenaron en una de las canchas del complejo Julio Humberto Grondona.



La sesión comenzó con ejercicios físicos bajo las órdenes del preparador Jorge Desio y luego hicieron movimientos de presión en espacio reducido junto a un grupo de juveniles.



Estos mismos futbolistas se entrenarán hoy nuevamente desde las 10.30 y la prensa podrá ingresar durante los primeros quince minutos. Algunos sparrings, como Maximiliano Lovera (Rosario Central) y Tomás Chancalay (Colón) colaboraron con los trabajos de estos cuatro futbolistas, en tanto que a ellos se unirán el lunes los 18 restantes que completarán la nómina de 23 que irán a Rusia.



El capitán Lionel Messi afrontará su último compromiso con Barcelona el domingo ante la Real Sociedad, aunque su participación en ese cotejo no está asegurada. Posteriormente Barcelona viajará a Sudáfrica, donde afrontará un partido amistoso donde Messi no participaría.