Defensa y Justicia perdió este mediodía por 2 a 0 en su visita a Patronato de Paraná, que salió de la zona de descenso, y le dejó servido el título al líder Racing Club, que será campeón si vence a Tigre en Victoria en la próxima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Dos errores defensivos puntuales y graves en el segundo tiempo condenaron al “Halcón”, que resignó su invicto en condición de visitante.

Primero una insólita mano del defensor Rafael Delgado, que derivó en el penal convertido por Gabriel Carabajal, y luego una mala salida del arquero Ezequiel Unsaín, clave para que Germán Berterame anotara el segundo de cabeza.

Defensa estuvo lejos de desplegar su habitual buen fútbol en el maltratado campo de juego delestadio Presbítero Bartolomé Grella y sufrió una derrota que ya no le permite depender de sí para pelear por el sueño de coronarse campeón.Con 51 puntos, deberá ganarle la próxima fecha de local a Unión de Santa Fe y esperar que Racing pierda puntos ante Tigre para llegar a la última fecha con posibilidades al Cilindro de Avellaneda.

Patronato, por su lado, sumó tres puntos vitales en la carrera por quedarse en Primera, ya que salió de la zona de descenso y ahora cuenta esa diferencia de tres sobre sus rivales directos, Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan, que ya perdieron en esta fecha.

El triunfo del “Patrón”, además, obliga a San Martín de Tucumán a no perder esta noche como local ante Boca Juniors para no convertirse en el primer descendido de la temporada. Un inicio atrasado por personas no permitidas en los bancos y con gente del club visitante en la platea fue la primera imagen de un partido que se mostraba vertiginoso y con dos estilos de juego distintos.

Patronato viajará a Mendoza para jugar el sábado 30 frente a Godoy Cruz, mientras que Defensa buscará mantenerse en la pelea por el título cuando reciba el domingo 31 a Unión, mismo día y horario (a confirmar) que jugarán Tigre-Racing.