Si bien sabía que algo podía pasar, cuando el opuesto sanjuanino Federico Pereyra fichó para el Emma Villas Siena lo hizo para jugar la Serie A2, es decir, el torneo de ascenso en Italia. Sin embargo, Siena acaba de adquirir una plaza vacante en A1 y por eso jugar directamente en la Superlega, la poderosa y mítica liga italiana de vóleibol y la que agrupa a los mejores jugadores del mundo. Es la lite, el sueño de todo voleibolista y Pereyra está a las puertas de concretarlo, tras su paso por UPCN Voley.

Al momento de firmar el contrato, que Siena comprara la plaza era una opción, pero nada concreto. Por eso cuando me avisaron que efectivamente vamos a jugar la Superlega no lo podía creer. Estoy manejando la ansiedad como puedo, porque tengo ganas ya mismo de entrenar. Jugar en la liga m s importante del mundo, que en este momento tiene a todas las grandes figuras en distintos equipos, es un regalo que no me espera a esta edad. Yo pens que se me había pasado el tren», confesó Pereyra, quien hace unos días cumplió 34 años.

Pereyra viajará en agosto.La pretemporada del Emma Villas Siena comenzará el 15 de ese mes.

El opuesto, que debutó en la Liga Argentina a los 15 años con Obras, sabe de jugar en el exterior porque lo hizo en Grecia, España, Blgica, Ir n, Arabia Saudita, Libia y tambin en Italia. Fue en la temporada 2012-13, con el Brolo y en A2. Aquella vez llegu con la temporada comenzada y el equipo estaba en zona de descenso, pero mejoramos mucho y terminamos clasificando a play off. Despus me fui a Bélgica y mi esperanza de jugar A1 en Italia se perdió. Por eso hoy tomo esta chance como una gran oportunidad porque la Superlega es una gran vidriera. Si hago un buen torneo puedo seguir en el club o generar inters en otros equipos. Por supuesto que hay que estar a la altura para enfrentar a jugadores como Wilfredo León, Yoandy Leal, Juantorena o Luciano De Cecco, pero estoy preparado para el desafío», dijo el medallista olímpico.

En el Siena, Pereyra fichó como referencia de ataque pero sabe que pelear la titularidad con uno de los opuestos que tiene la selección de Italia, Guilio Pinali. A favor tiene que el armador es argentino, Juan Finoli, con quien se conoce muy bien porque jugaron juntos en el Greenyard Maaseik de Blgica. A su vez, uno de los puntas ser el serbio Nemanja Petric, campeón de Europa con la selección de su país en 2019; y el otro punta ser Maarten van Garderen, de la selección de Países Bajos. El líbero viene de jugar en el Módena y entre los centrales confirmados est el italiano Andrea Rossi, por lo tanto el equipo del sanjuanino tiene potencial. Una vez que llegue a Italia seguramente ser n planteados los objetivos de la temporada, pero por lo que estuve hablando con los dirigentes la idea es meterse en los play off de la Superlega, ni m s ni menos», destacó el opuesto de San Juan.

Liga Argentina: se inscriben los equipos

Mañana se cumplirá el plazo previsto por la ACLAV para que los equipos que jugaron la ultima Liga de Vóleibol Argentina confirmen su participación en la pr¢xima temporada. De no mediar bajas, se especula que UPCN, Obras, UVT, Ciudad, Policial, Defensores de Banfield, River Plate, Paracao, Once Unidos, Monteros y Gigantes del Sur estarán presente en esta nueva edicion de la LIga.

Además, hay otras instituciones que tienen intenciones de jugar en la máxima categoría del vóleibol nacional, que entre sus figuras tendrá el regreso del olímpico Facundo Conte a Ciudad Voley. Los interesados, de momento, son los recienbtes ascendidos Amuvoca, de El Calafate, y San Lorenzo de Almagro de Capital

Por otro lado, ya fue confirmado que la Liga Argentina 2022/23 mantendrá el sistema de Tour como fórmula de juego, por tercera temporada consecutiva.