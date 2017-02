El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, estimó hoy tras la aprobación del nuevo Estatuto que antes de las elecciones presidenciales del 29 de marzo surgirá ‘algún candidato más‘ aparte del sanjuanino Claudio ‘Chiqui‘ Tapia.

‘Creo que surgirá algún candidato más. Por lo pronto, estamos haciendo todo lo posible para que arranque el fútbol. El próximo paso es solucionar el problema de la rescisión para proporcionarle a los clubes el dinero que están necesitando. Seguramente va a interceder el sindicato por la deuda que tienen con los jugadores y la liquidación se va a hacer lo más rápido posible‘, declaró Pérez.

El dirigente deslizó al salir de la Asamblea, en una nota con TyC Sports, que la FIFA no le actuó como la comisión pretendía, aunque no quiso explayarse de momento. ‘La FIFA no actuó como nosotros pretendíamos, pero ahora no voy a hablar de esto. Cuando llegue el momento, vamos a hacer una presentación de lo que hizo esta Comisión, ya falta poco, y seguramente entonces diré lo que me parece que sucedió. Creo que hicimos sólo el quince por ciento de lo que necesita el fútbol argentino‘, remarcó Pérez.

Por su parte, el presidente de Quilmes, Marcelo Calello, sostuvo que la conducción de la AFA debe ser elegida por los integrantes del mismo organismo ante la objeción que hizo FIFA acerca de quién determinará la idoneidad de los candidatos. ‘Más allá de las personas, cada país tiene que ser autónomo en esto. Entiendo que no ha sido del agrado de la FIFA lo que se ha decidido y veremos cómo se va a expedir‘, expresó Calello.

Por su parte, el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, enfatizó que ‘la Asamblea es soberana‘ y que condicionar las próximas elecciones sería ‘vulnerar‘ sus derechos por parte de las entidades internacionales. ‘En el marco de las negociaciones modificamos hasta la representatividad del ascenso, pero interpretamos que esto sería vulnerar nuestros derechos. La Asamblea es soberana y creemos que esto ya está decidido. La Argentina tiene sus propios mecanismos para elegir a sus candidatos e identificar si son idóneos o no‘, concluyó Achile.