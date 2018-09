El volante de River, Enzo Pérez habló sobre sus palabras que se hicieron virales tras el partido entre River y Boca y que se malinterpretaron en las redes sociales: "Los que me conocen y están en el día a día conmigo saben perfectamente lo que es River para mí".



En sus palabras, post 2-0 en la Bombonera el mendocino quiso comparar el aliento de los hinchas de River con los clásicos disputados en Europa: "Los que me conocen y están en el día a día conmigo sabe perfectamente lo que es para mí el club y lo que representa. Cada uno lo tomó para donde quiere. Lo aclaré después del partido para que no se haga algo más extenso". Sobre lo que significó la victoria el domingo, sostuvo que "estamos contentos por el triunfo, por todo lo que vivimos, pero solamente son tres puntos importantes".