El campeón olímpico argentino entrenó a los jóvenes que se prepararon para el Mundial.





Todo lo aprendido sobre una bicicleta es lo que intenta inculcar ahora a los jóvenes argentinos el campeón olímpico Walter Pérez. "Durante el primer año después de mi jubilación, no quería tener nada que ver con la pista", explicó. "Pero en mi último año de competencia, había visto que algunos de los corredores más jóvenes no tenían la motivación para entrenar como yo. Ahí me di cuenta de que tenía muchas cosas que enseñarles", confió al sitio oficial de la UCI (Unión Ciclista Internacional).



Retirado de la competencia de alto nivel en octubre de 2015, después de haber ganado la medalla de plata de persecución por equipos en los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá; completó un curso de entrenamiento de UCI organizado en Mar del Plata, donde recibió el Diploma de la UCI. Y ahora, durante varios meses, trabajando en el Centro Mundial, trabajando junto a otro olímpico y ex campeón mundial de la UCI, el escocés Craig Maclean.



"Con Craig nos complementamos muy bien. Me ha enseñado mucho en el aspecto velocidad y yo le aportó mis conocimientos sobre resistencia"