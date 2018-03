Listos, para subir al cuadrilátero están el invicto pocitano, Santiago "La Garra" Pérez, y el mendocino Walter "Tinga" Reta, quienes, encuadrados en peso mediano cerrarán la reunión de esta noche en el escenario del club de Villa del Carril.

Un apretón de manos, una sonrisa y a la báscula. Así se conocieron el invicto sanjuanino Santiago Pérez y su rival de esta noche, el mendocino Walter Reta. Después en la ceremonia del pesaje, ambos aprovecharon para medirse con las miradas.



Los dos son altos, el pocitano es cinco años más joven y, a pesar de la inactividad de casi medio año, es propietario de una campaña sin máculas. Está en la curva ascendente de una carrera profesional que recién se inicia. El lasherino, por su parte, debutó de manera rentada en 2013 y en poco más de cuatro años solo realizó dos peleas más que Pérez. La de esta noche será la segunda pelea de la tercera temporada en la que se ha dividido su campaña, realizada casi íntegramente en la categoría mediano (72,575 kg), razón por la cual ayer no dio el peso pactado (71) y se excedió en 700 gramos del límite de la división.



"La Garra" Pérez se sale de la vaina para pelear y no le dio mucha bolilla al tema del peso, pero su entrenador Mario Cabello le solicitó a quien lo acompañaba, Javier Chacón (hermano de Pablo el ex campeón mundial pluma) que lo hiciera bajar medio kilo y propuso la diferencia de guantes. Pérez subirá al cuadrilátero con guantes de 8 onzas y Reta lo hará con guantes de 10 onzas.



Los dos combatirán por primera vez a la distancia de seis rounds, por lo que será importante ver como responden a la exigencia. Por presente y campaña el local parte como favorito para quedarse con la victoria. Pero, los dos tienen motivos para tratar de bajar con el brazo en alto. El pibe sanjuanino porque sabe que ganar le abrirá la puerta a otra pelea en un mes, dentro del programa de la defensa del titulo mundial gallo FIB que hará la sanjuanina Cecilia Román.



El muchacho mendocino porque decidió dedicarle al boxeo el tiempo que no pudo con anterioridad por cuestiones laborales.



Los dos son altos. Ambos dicen sentirse más cómodos en la larga distancia. Y, en la metralla de directos, el sanjuanino ha demostrado que sus manos son picantes, por lo que el fantasma del nocaut sobrevolará por el aire del Sporting Club Estrella.

Comenzará a las 22:30, habrá cuatro peleas amateur y la entrada cuesta 100 pesos.

Los dos gladiadores

SANTIAGO MATIAS PÉREZ - Boxeador

"Ahora que di el peso estoy más tranquilo. Me habían dicho que era más alto que yo, creo que estamos parejos. Me siento muy bien, fuerte y con ganas de ganar esta pelea para volver a pelear pronto. Espero que todo salga bien y que podamos dar un buen espectáculo al público".

WALTER JAVIER RETA - Boxeador

"Vengo con muchas ganas de dar un vuelco a mi campaña. Pelee muy poco en cuatro años porque debía trabajar y no podía dedicarme como se debe. De mi rival sé muy poco. A mi me gusta pelear en la larga distancia y creo que haremos una linda pelea porque los dos queremos ganar"