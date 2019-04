Pensante. Fabricio Persia (derecha) hizo una carrera pensante en función de los puntos para el campeonato. Ahora está a sólo cinco unidades del líder y se viene la carrera en San Juan.

Segunda carrera del año, segundo podio para Fabricio Persia. El sanjuanino ayer quedó tercero en el Top Race Series y de esta manera volvió a sumar puntos importantes para el campeonato, que ya lo tiene en la segunda posición.



A su vez, Fabián Flaqué quedó cuarto y de esta manera ambos sanjuaninos cerraron un buen fin de semana, de cara a la próxima fecha de la categoría que será en el autódromo El Zonda el 12 de mayo.



“Quería ganar pero no se dio. Sabía que la largada podía ser complicada y no quise arriesgar de más para no generar un accidente.



Lo importante fue sumar buenos puntos para el campeonato”, dijo Persia, quien había partido primero pero en una accidentada largada fue superado por Bruno Boccanera, el ganador de la final, y por Franco De Benedictis.



Por su parte, Flaqué largó quinto pero los incidentes de la primeros metros lo relegaron, así recuperó terreno hasta quedar cuarto. “Venía remontando pero el ingreso del Auto de Seguridad no me dejó saber cuánto más podía avanzar”, dijo Flaqué.



El campeonato lo lidera Gastón Pacioni con 36 puntos, seguido por Fabricio Persia a 5; Flaqué está sexto con 16 unidades.



> Rodríguez, en TR



Matías Rodríguez se quedó con la victoria en el Top Race luego de una buena estrategia del equipo para encarar una carrera larga. El piloto de San Isidro, Buenos Aires, se quedó con el triunfo en Concordia luego de haber sido el último en ingresar a boxes para realizar la recarga de combustible y de esta manera superar a Agustín Canapino (había largado primero) en el instante en que se reincorporó a la competencia. El arrecifeño arribó en la segunda colocación y Matías Rossi completó el podio en el trazado entrerriano.



El líder del campeonato es Canapino (46 puntos), seguido por Rodríguez (37).