Sin lugar. El defensor Gino Peruzzi, que volvió de su préstamo en Nacional de Uruguay, y el mediocampista colombiano, no viajaron anoche para la pretemporada en Estados Unidos.

Boca viajó anoche a la pretemporada en Estados Unidos, donde realizará la parte más fuerte de los trabajos de cara al segundo semestre y así como hay caras nuevas para reforzar el plantel de Guillermo Barros Schelotto, también hay jugadores con los que el Mellizo no contará más.



Si bien todavía no hay ofertas concretas, Gino Peruzzi y Sebastián Pérez se quedaron en Buenos Aires a la espera de una salida. El defensor había comenzado los trabajos a la par del plantel, pero no tendrá lugar en la consideración del DT, lo mismo que el volante colombiano.