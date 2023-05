París Saint-Germain (PSG) publicó ayer la lista de los concentrados para el partido ante Troyes de hoy y dejó fuera a Lionel Messi. El club francés, que sancionó al argentino por su viaje a Arabia Saudita a comienzos de la semana, se mantuvo firme en la decisión de apartar a La Pulga por 15 días pese a que el delantero pidió disculpas a través de un video.

Pese al pedido de la Pulga, la directiva no cambió su postura y el entrenador Christophe Galtier no pudo llamarlo para el duelo de hoy de visitante ante Troyes, uno de los equipos que está a punto de perder la categoría. Mientras, PSG se mantiene como líder con 75 unidades, cinco más que su inmediato perseguidor, Olympique Marsella, cuando restan apenas cinco fechas para el final.

Cabe señalar que hasta el momento el club no ha hecho ningún anuncio oficial de la sanción a Messi. Fueron los portales franceses los que dieron la noticia y luego el técnico del equipo se refirió al asunto en conferencia de prensa: "Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla", destacó Galtier, quien seguramente no continuará la próxima temporada en el PSG.

Si se cumplen los 15 días de suspensión, el argentino se perderá también el partido del sábado 13 frente al Ajaccio y volvería para la jornada 36 de la Ligue 1 en el cruce con Auxerre de visitante. Hasta ese día, Galtier deberá arreglársela sin él y sin Neymar, quien está lesionado, y además es uno de los apuntados a vender en el próximo mercado de pases. En distintas manifestaciones, los barras del PSG pidieron la salida de Messi y Neymar.

Con cinco puntos de ventaja sobre el Olympique Marsella, el gran misterio es si PSG podrá mantener la diferencia en estos últimos partidos.

Alternativas

Ya se conoce que Messi no continuará en PSG, entonces las alternativas que maneja el astro son diferentes. Una es Barcelona, de España, con un regreso esperado; otro es irse al Inter de Miami, en la MLS y también suena una chance de la Premier League con Manchester United o Chelsea.