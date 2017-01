El entrenador de Independiente, Ariel Holan, admitió sentir ‘tristeza‘ por haber perdido el clásico y pese al contundente resultado 3-0 en contra resaltó ‘aspectos de juego que fueron positivos‘. ‘Siento tristeza, obviamente, porque no me gusta perder y menos con el rival que perdimos‘, confesó Holan. Asimismo Holan resaltó que su función no se ciñe solo a los resultados sino también a revisar otros aspectos.



En ese sentido, destacó que ‘en el contenido hay varios aspectos del juego que fueron positivos, trataré de profundizarlos‘. Momentos después del partido, pasó una situación violenta a la llegada al hotel por insultos y escupitajos de hinchas para con el plantel.