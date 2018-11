Prestigio. Peter Sagan finalmente estará en San Juan disputando la Vuelta. Era la cuenta pendiente que restaba saldarse en las pasadas dos ediciones. El gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes Jorge Chica habían comenzado con las tratativas en el pasado Tour de Francia y ayer lo confirmaron.

Es "la" noticia. La sorpresa que alegrará a los fanáticos del ciclismo de Sudamérica. El ciclista eslovaco Peter Sagan comenzará su temporada 2019 disputando la Vuelta Internacional a San Juan. Así lo confirmó en exclusiva a DIARIO DE CUYO el secretario de Deportes Jorge Chica. El ciclista de la escuadra alemana Bora-Hansgrohe, triple campeón mundial de ruta, comenzará su temporada en las rutas sanjuaninas.

La Vuelta se disputará del 27 de enero al 3 de febrero.

"Estamos felices de confirmarlo. Las tratativas se hicieron hace unos meses y hoy por fin podemos confirmar que Sagan estará aquí, dándole aún más prestigio a nuestra Vuelta", contó Chica. La presencia de quien se coronó campeón del mundo en los años 2015, 2016 y 2017, significará su estreno en la prueba que por tercer año consecutivo será de categoría 2.1 para la UCI, Sagan en la pasadas ediciones optó por sumar sus primeros kilómetros en el Tour Down Under australiano. El hecho de postergar la Vuelta una semana (irá del 27-01 al 3-02) le abrió la puerta a las estrellas mundiales y así Sagan llegará al país después de que en el 2016 disputara el Tour de San Luis. Pero no sólo Sagan estará, Chica también anunció la presencia del multiple campeón británico Mark Cavendish quien llegará junto a su equipo, el Dimension Data. "Son figuras que le darán un nivel extraordinario", agregó el Secretario de Deportes quien dijo que serán seis los equipos World Tour.

Nivel. El velocista británico Mark Cavendish también llegará a la provincia para otorgarle el prestigio que amerita la Vuelta cuyana que por tercera vez consecutiva será 2.1.

Es que además de los mencionados Bora y el Dimension Data, estará nuevamente el ex Quick Stepp, ahora denominado Deceuninck-Quick Step con el argentino Maxi Richeze y con el campeón mundial junior, el belga Remco Evenepoel. La cuarta escuadra es la del UEA Emirates en donde debutará el colombiano Fernando Gaviria, que tras sufrir una dura caída en la pasada edición vendrá por la revancha con su nuevo equipo. Restarían confirmar dos equipos más de la máxima categoría mundial para completar el cupo que se propuso San Juan, pero Chica no dio más detalles. ¿Será el Movistar de Nairo? Todavía nada se sabe, pero para San Juan está demostrado que nada es imposible.