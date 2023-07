Hace un par de años, Pía Sarmiento empezó a sentir que el retiro de las canchas podía no ser algo definitivo. Sus hijos estaban un poco más grandes y su pasión por el hockey sobre patines seguía intacta. Entonces sonó el teléfono y la posibilidad de un retorno se hizo plausible. Así fue como fichó para el Bembibre HC de la segunda división de España y la sanjuanina no sólo demostró que su talento estaba intacto, sino que lideró al equipo para conseguir el ascenso a la OK Liga, la máxima división. Además, recientemente fue distinguida como la deportista más destacada de la región de El Bierzo, al Norte de España.

Campeona. Pía Sarmiento, primera desde la izquierda, fue capitana y goleadora del Bembribe, el equipo que logró el título y ascendió a la OK Liga Iberdrola española.

Pía Sarmiento, quien el mes pasado cumplió 37 años, anotó un total de 59 goles en 23 partidos, con un promedio de 2,57 tantos por encuentro; casi la mitad de los goles del equipo (121). Además, brindó cinco asistencias y convirtió tres penales de nueve intentos, así como también anotó tres goles de falta directa en siete oportunidades.

El Bembibre Hockey Club renovó contrato con Pía Sarmiento para la próxima temporada.

Su influencia en el juego del Bembibre HC fue por demás fundamental y gracias a su enorme talento, habilidad física e inteligencia, se convirtió en la figura y capitana del equipo. Con tres campeonatos mundiales en su haber representando a Argentina, Pía Sarmiento tuvo también el mérito de darle un juego vistoso al club. En tanto, según reportó el sitio web Bembibre Digital, su impacto no se limitó únicamente a la cancha ya que también desempeñó un papel fundamental como entrenadora y mentora de jóvenes talentos de la institución. Por todo esto que acaba de ser elegida como la mejor deportista de la región de El Bierzo, de donde es el Bembibre, un galardón que hasta ahora nunca había ganado una jugadora extranjera.

"Ha sido un año deportivo increíble. Salimos campeonas con una fecha de anticipación y logramos el objetivo del ascenso. Yo me sentí realmente muy bien y ahora el equipo se está reforzando para lo que viene, que será muy exigente", dijo Pía desde Europa, donde logró demostrar todo de lo que es capaz. "Fue una gran decisión volver a jugar y agradezco haberla tomado", señaló.