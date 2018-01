Se destacan. Por una promesa de su papá Gustavo, los hermanitos Exequiel, Gabriel y Octavio tienen que lucir el pelo largo. Los tres lo hacen sin problemas mientras despliegan todo su talento jugando al fútbol.

Los tres hermanitos defienden la camiseta de CORA y llaman la atención no solo por sus habilidades futbolísticas, sino por la larga melena que lucen. Exequiel, Gabriel y Octavio Jofré lucen ese look en el Mundialito de Trinidad por una promesa de su papá pero lo hacen sin problemas.



Exequiel tiene 7 años y ya pinta para ser una promesa. Los mellizos Octavio y Gabriel, tienen apenas 5 pero también comienzan a mostrar su talento. Exequiel es el único que se encuentra disputando el Mundialito, incluso dando un año de ventaja en la categoría 2009 y sus hermanitos lucen el mismo look que él. "Todo se debe a una promesa del papá", adelantó María y ahí no más su esposo Gustavo Jofré, se encargó de explicarlo. Es que el progenitor, quien es oficial de Policía, estudia Abogacía y hasta que se reciba sus hijos deben lucir el pelo largo.



En la escuela "Gabriela Mistral" a la que concurren los pequeños, les exigieron pelo corto pero por insistencia de los padres, supieron entender la situación. "Exequiel no se corta el pelo desde los 4 años y los mellizos hace dos", contó la mamá. Los tres pequeños cracks, con el pelo largo y lacio, se lucen desplegando su talento y seguramente darán que hablar en un futuro no muy lejano.

Acción. Los chiquitos de Desamparados y Catita disputaban un intenso partido en la tarde de ayer.

Anoche se definían los clasificados

Ayer no fue una jornada más en el XXV Torneo Internacional de fútbol infantil que organiza Trinidad. El Mundialito tuvo ayer una jornada decisiva con los encuentros que definieron los clasificados a Cuartos de Final tanto de la zona Campeonato como así también de la Ronda Consuelo.



Anoche al cierre de esta edición, la jornada que tenía previsto disputar en total 55 encuentros no terminaba de definir los clasificados. Lo cierto es que hoy el fixture marca que la actividad comenzará temprano y esta vez las sedes serán únicamente la cancha de Trinidad del Barrio Atlético, el predio ex Los Andes y las canchas del SEC, no así en la cancha de Alianza que ayer finalizó su actividad.



Por la mañana los encuentros arrancarán a las 8 y el último de la mañana será a las 11. Por la tarde se reanudará a las 19 horas. Para mañana será turno de semifinales y el domingo estará reservado para las finales. El acto de cierre será el domingo por la noche, donde se entregarán los premios y las medallas para los 3.500 pequeños otorgadas por DIARIO DE CUYO.



La entrada única tiene un valor de 40 pesos y es válida para toda la jornada.

Del Bono, cat. 2007

Matías Páez, Facundo Icazatti, Facundo Chaparro, Tobías Hermoso, Ignacio Luna, Santiago Díaz, Nahuel Gallastegui, Lautaro Pérez, Amaro Dipp, Santino Aráoz, Gabriel Herrera, Lautaro Delgado, Ignacio Molina y Thiago Reinoso.DT: Leonardo Cortéz y Leonardo Miranda.

Rawson Junior, cat. 2008