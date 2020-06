La joven nadadora argentina Delfina Pignatiello, actual triple campeona panamericana en los 400, 800 y 1.500 metros estilo libre, dio una nota ayer al canal TN y dijo que está analizando la posibilidad de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 e incluso, si se prolonga la situación de aislamiento que le impide entrenar, "alejarse de la actividad".

"Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos... También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Está la posibilidad", afirmó.

"¿Para qué voy a estar preparándome si no puedo estar tocando la pileta?". Pignatiello explicó que durante el año apenas se toma "vacaciones del agua" una semana: "Me toma por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel; imaginate lo que sería 11 semanas. Si es que en algún momento llego a recuperar el estado".

Su entrenador, Gustavo Roldán, rogó que le habiliten a Pignatiello la chance de entrenar en unas piletas y afirmó que están en contacto permanente con el Enard y el Comité Olímpico Argentino para alcanzar una solución. "Peligran los Juegos, ya no vamos a poder competir de la misma manera. Nuestros adversarios están entrenando", afirmó el entrenador, quien contó, además, que sólo dos semanas después que se inició la cuarentena se presentó un protocolo para retomar la actividad.