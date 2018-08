Con la organización del Club del Box, volverá el pugilismo amateur al Sporting Club Estrella. Empieza a las 22, la entrada única es de $100. Con el siguiente programa de peleas:



Jesús Moretti (INP-Box) vs. José Vega (RMuñoz Boxing), en 69 kg. Brayan Rodríguez (INP-Box) vs. Alejandro Castro (L. Roselot), en 64 kg. Ismael Rivero (D.Alcaraz) vs. Lucas Guzmán (Estrella Junior), en 56 kg.



Mario Jofré (UV. Santo Domingo) vs. Lucas Tello (Landini), 64 kg rayan Zapata (INP-Box) vs. Agustín Silva (RM. Boxing), 60 kg. Micaela Muñoz vs Florencia Villarreal (Mendoza).



Semifondo: Gerónimo Orosco (Noni Orosco) vs. Esteban Gutierrez (D. Alcaraz), 54 kg.



Pelea de fondo: Lucas Alonso (Club del Box) vs. Franco Saavedra (Mendoza).