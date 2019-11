Javier Pinola, defensor de River, pasó por TyC Sports y habló de la final de la Copa Libertadores, en la que el Millonario enfrentará a Flamengo el sábado 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

"Uno se va imaginando qué tipo de juego va a ser, cómo va a ser el marcaje para sacar ventaja. Vamos de a poquito hasta el día de partido. Yo creo que las ideas de juego de cada uno no van a cambiar. Al paso de los minutos uno irá leyendo si hay que esperar y jugar de contra o presionarlos. Con la calidad de jugadores que tiene ellos, te pueden hacer la diferencia", expresó en una entrevista con Estudio Fútbol, y luego opinó sobre varias declaraciones de dirigentes y exjugadores que dan como favorito al conjunto brasileño. "Ellos tienen confianza en el equipo que tienen, que es muy bueno, pero ni siquiera es un tema que hablamos entre nosotros, que seguimos enfocados en todo lo que viene y en su momento lo haremos con la final. Sinceramente está bueno que lo sigan diciendo, porque son cosas que motivan", aseguró.

Pinola llegó a River en 2017 proveniente de Rosario Central, club del que se fue mal a pesar de se muy querido. "Entiendo el enojo que hubo en su momento. Uno toma decisiones en pos de su carrera y no para perjudicar a alguien. Es una decisión que yo tomé con todas las consecuencias que se podían venir, pero estaba seguro. No es lindo lo que uno pasa, pero creo que todos saben que jamás hablaría mal de Central. Al contrario, estoy agradecido porque por algo estoy acá. Son los menos los que pueden seguir enojados, pero uno trata de tomar decisiones y acá estoy, disfrutando de este momento y deseando que a Central también le vaya bien", sentenció.

A sus 36 años, el defensor está atravesando los últimos años de su carrera y hace unos meses corrió el rumor de un posible regreso a Nürnberg de Alemania, donde jugó entre 2005 y 2015 y se volvió ídolo. "En River me voy a quedar hasta que me echen, es la realidad. De River te tienen que echar, no te tenés que ir. Mi decisión es irme el día que no me quieran más. Alemania es mi segunda casa. Pasé un tercio de mi vida y cada vez que voy siento que no me fui nunca. Lógicamente el contacto con los dirigentes siempre están, por respeto. Una opción es irme a trabajar allá porque siempre me dejaron las puertas abiertas, pero trato disfrutar el momento", aseveró.

También eligió a sus tres mejores momentos en el Millonario. "El primer puesto es la final contra Boca en Madrid, indiscutiblemente. El segundo puesto es la semifinal de este año, y esperemos que el puesto 3 sea lo que todos esperamos (la final de la Copa Libertadores 2019)", contó.

Por último, habló sobre el estudio de los partidos y opinó que ante no era lo mismo y había que mirar más fútbol para saber a quién te ibas a enfrentar. "En otra época no tenías tanta información tan específica. Antes se veía más fútbol, estábamos más interesados en ver los partidos, entonces ya ibas conociendo a los jugadores, estudiando las jugadas. Ahora hay más herramientas, pero yo sigo mirando fútbol para saber a quién te vas a enfrentar", concluyó.