Apoyo. El ídolo de Boca, Román Riquelme, cuenta con un gran respaldo de los hinchas y podría ser candidato a presidente.

Desde que se retiró del fútbol, Juan Román Riquelme manifestó más de una vez su deseo de ser presidente de Boca en algún momento de su vida. Y en el último tiempo, cada vez es más común escucharlo hablar sobre ese tema. Sin embargo, nunca puso fecha a esa "intención".



Ayer, en el debut de Boca en la Superliga frente a Talleres, aparecieron algunas pintadas dedicadas a Riquelme, que bien pueden ser un deseo de los hinchas o tal vez es la confirmación oficial del lanzamiento del exjugador como candidato a presidente: "Juan Román 2019" rezaban los graffitis ubicados estratégicamente en las calles aledañas a ese templo del fútbol que es la Bombonera, a la que justamente Riquelme calificó como "el patio de su casa". A comienzo de año, Román dejó abierta la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones en diciembre del 2019 y también se ocupó de mandarle un mensaje a los hinchas. "Llevamos muchos años sin ganar la Copa. La verdad es que nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo. El presidente intenta hacer las cosas bien desde hace siete años, me parece. Tengo que pensar en ser presidente. Si tengo que tomar la responsabilidad espero que el hincha me dé el mismo tiempo y ganar muchos títulos", expresó en aquel momento. Algo clave es que el actual presidente, Daniel Angelici, ya no se podrá presentar el próximo año para ser electo pues suma dos mandatos consecutivos.



Con este panorama, ¿se viene Riquelme candidato?



Da pelea



"Salir a un round más cuando crees que no puedes, eso marca la diferencia". Esto posteó en su cuenta de Instagram el volante de Boca, Fernando Gago, quien se apresta para comenzar una nueva rehabilitación. De esta forma, quedaron desacreditados los rumores que surgieron sobre un posible retiro.