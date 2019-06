Errático. No fue la noche del delantero xeneize Darío Benedetto. El atacante no pudo marcar en jugadas claras, incluso estrellado sus remates en el palo dos veces y su equipo terminó pagando muy caro esa ineficacia. Boca no pudo contra el de Victoria que fue más que un digno ganador.

Néstor Gorosito quedará en la historia de Tigre. El DT se mostró feliz por el título pero cargó contra los dirigentes de la AFA por el descenso de su equipo: "Era el partido de nuestras vidas y estoy feliz porque este grupo está lleno de buenos pibes. Jugamos bien el primer tiempo y en el segundo nos quedamos un poco pero fuimos inteligentes para mantener la ventaja", contó y sobre sus sensaciones encontradas por haber bajado a la B Nacional, manifestó: "Esto es producto de lo que queremos inventar los argentinos para sacar ventajas. Los promedios lo hicieron los clubes poderosos para aventajar y así está el país también". Por su parte, Néstor Moiragui expresó entre lágrimas: "Tengo muchas sensaciones encontradas: descender y salir campeón no se entiende fácil. Estamos cumpliendo un sueño, este título se ganó con actitud, nada más que eso", manifestó.



En Boca la voz cantante fue la de su máximo referente Carlos Tevez. El "Apache" hizo su autocrítica y felicitó a su rival por el titulo y la clasificación a la Libertadores: "Los goles de Tigres son errores nuestros que en las finales no se pueden cometer, después fue todo de Boca. ¿Si nos deja un aprendizaje? Eso a esta altura ya lo deberíamos haber aprendido. Esto es Boca y la historia te marca que no podes cometer esos errores", comentó. Por último felicitó al de Victoria: "Tigre ganó merecidamente, es un justo campeón".