Equipo completo. Desde la primera carrera del año la Agrupación presentó toda su gente. Se quedaron con las cuatro pruebas de un día y con la primera de etapas de la actual temporada igualando al Palmar del Lago (2001-02) y su marca de 2007-08.

Sin haber ganado ninguna etapa en la Doble Chepes, Adrián Richeze, segundo en los dos parciales, se quedó con la clasificación general de la carrera, primera por etapas del año y quinta al hilo que se adjudica el equipo de la Agrupación Virgen de Fátima, plasmando un inicio arrollador en la temporada.



Lo logrado por los hombres del equipo de la ONG que preside Carlos Nicolás Gómez y dirige técnicamente Daniel "Pitufo" Castro no es inédito en el actual siglo. Anteriormente, el Palmar del Lago en 2001-02 y la misma Agrupación en 2007-08 habían cantado quintina en las primeras competencias del calendario. Lo que no se ha conseguido, hasta ahora, y los "piqueteros" tienen al alcance de la mano es ganar las primeras seis carreras del año, algo que intentarán el próximo fin de semana cuando participen de la II Vuelta a Sarmiento.



La prueba que organiza el Club Ciclista Independiente será la primera del año que tendrá un tramo contrarreloj, que al ser corto (10 km) equipara las chances de especialistas y velocistas. Tan así es que el año pasado la ganó Adrián Richeze, tercero fue Nicolás Naranjo y quinto Mauro Richeze, por lo que puede suponerse que, aun no ganando el esfuerzo en solitario, sus hombres rápidos quedarán cerca de quien se lo adjudique y apostarán todas sus fichas a las bonificaciones del final de las dos etapas en línea y los segundos que puedan limarse en las metas intermedias.



Ha habido inicios arrolladores, pero nunca se superaron las cinco victorias consecutivas. La Agrupación está a un paso. La pregunta es: ¿los dejarán?

Objetivo. El equipo que dirige Daniel Castro pretende colocar un hombre en el Top-5 de la Vuelta y ganar todo lo que puedan.

Los dos antecedentes



Solamente dos equipos consiguieron en lo que va del siglo sumar cinco carreras consecutivas en el inicio de un calendario rutero. El Palmar del Lago, dominador del primer lustro, lo hicieron en 2001-02, cuando Oscar Villalobo, en su momento de esplendor, lideraba un equipo que estratégicamente dentro de la ruta lo manejaba Daniel Castro. Quiere el destino que sea el popular "Pitufo", el único protagonista que estuvo en las tres quintinas. En las dos primeras como ciclista y en la actual como entrenador.



En la segunda, conseguida por el equipo "piquetero" en la temporada 2007-08, habían dos arietes que se repartieron la mayoría de las victorias: Emanuel Saldaño y Darío Díaz.



Hubo otros equipos que tuvieron inicios importantes, pero no llegaron a la manito de triunfos: Municipalidad de Rawson ganó las tres primeras del 2002-03 y Puertas de Cuyo las cuatro iniciales de 2006-07.