La lluvia que azotó a Esperanza, provincia de Santa Fe durante toda la jornada, impidió que pudiera dar inicio el Campeonato Argentino de pista. Esta tarde, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta dio a conocer la reprogramación y trasladó toda la actividad para este viernes.

La actividad será intensa, pues se disputarán todas las pruebas previstas para el jueves y también las del viernes. En total serán 27 las carreras a disputarse en el "Velódromo Ciudad Esperanza" que tendrá a "La Sanjuanina" con la intención de cosechar medallas.

La agenda marca que la actividad comenzará a las 8 de la mañana y de corrido, se extenderá durante toda la jornada hasta completar las pruebas previstas.

ACTIVIDAD VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE 8.30 HORAS

1- Clasificatoria Scratch Elite Varones (2 Series, clas. 10 por serie). Dist. 7,5 km (30 vueltas).

2- Final Scratch Damas (15 corredoras). Dist. 10 Km (40 vueltas).

3- Final Persecución Individual Ciclismo Adaptado Varones.

4- Final Scratch Varones (20 corredores clasificados). Dist. 15 Km (60 vueltas).

5- Clasificación Velocidad Damas Elite (clasifican 8).

6- Clasificación Velocidad Varones Elite y Sub 23 (clasifican 16).

7- Clasificatorio Persecución por Equipo Varones (5 equipos - individual). Dist. 4 Km (16 vueltas).

8- 8vos. de Velocidad Varones Elite - 1 solo match.

9- 4tos. de Final de Velocidad Damas Elite (1 sólo match).

10- Final Persecución por Equipo Varones. Dist. 4 Km (16 vueltas).

11- Clasificatoria Persecución Individual Damas Elite. Dist. 3 Km (12 vueltas).

12- 4tos. de Final de Velocidad Varones Elite - 1° Match.

13- 4tos. de Final de Velocidad Varones Elite - 2° Match.

14- Clasificatoria Persecución Individual Varones Elite. Dist. 4 Km (16 vueltas).

15- Semifinal Velocidad Damas Elite - 1° Match.

16- Semifinal Velocidad Varones Elite - 1° Match

17- Semifinal Velocidad Damas Elite - 2° Match

18- Semifinal Velocidad Varones Elite - 2° Match

19- Final Persecución Individual Damas Elite. Dist. 3 Km (12 vueltas)

20- Final Persecución Individual Varones Elite. Dist. 4 Km (16 vueltas)

21 - Clasificatoria Carrera a los Puntos Varones Elite. Dist. 15 Km (60 vueltas).

22- Final Carrera a los Puntos Damas Elite. Dist. 20 Km (80 vueltas)

23- Final Carrera a los Puntos Varones Sub 23. Dist. 30 Km (120 vueltas)

24- Final Carrera a los Puntos Varones Elite. Dist. 30 Km (120 vueltas)

25- Final Velocidad Ciclismo Adaptado Varones.

26- Final Velocidad Damas Elite.

27- Final Velocidad Varones Elite y Sub 23.