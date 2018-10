Frenado. Rafael Santos Borré intenta escaparse de Bruno Cortez, en partido disputado bajo la lluvia.

"Esta lluvia fue una bendición, me quiero quedar acá a seguir disfrutando", dijo Gonzalo Martínez, el autor del gol que significó el pasaje a la final de la Copa. "Nos merecíamos ganar, habíamos hecho todo el esfuerzo. Estábamos convencidos de poder ganar en Brasil", agregó. En tanto, dijo que no prefiere un rival en la final. "Ya estamos ahí, el que sea lo vamos a enfrentar", apuntó.



El autor del otro tanto de River, Rafael Santos Borré, se mostró exultante. "Este equipo no tiene resurrección, este equipo tiene corazón. Durante toda la llave fuimos superiores y estuvimos convencidos de eso, a veces con poco juego, pero siempre fuimos para adelante", expresó.



En tanto, Matías Biscay, que reemplazó a Gallardo, alabó a los futbolistas. "Lo que hicieron los jugadores fue tremendo. Desde el primer tiempo fuimos superiores y en el peor momento de Gremio nos metieron el gol, por esas cosas que tiene el fútbol. Pero los jugadores siempre pensaron que el partido se iba a dar vuelta, Gallardo los convenció de eso, de que se podía. Y lo conseguimos", dijo.