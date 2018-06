Moscú, Télam



El argentino Juan Antonio Pizzi, entrenador del seleccionado de fútbol de Arabia Saudita, admitió que su equipo no tendrá "miedo de enfrentar" la Copa del Mundo Rusia 2018, que comenzará mañana con el choque que su equipo sostendrá con el seleccionado local en Moscú, en el arranque de la cita ecuménica.



"No tenemos miedo de enfrentar esta Copa del Mundo. Estamos listos. Eso sí, siempre tenemos que estar atentos a los detalles, por mínimos que sean", expresó el director técnico santafesino, a menos de 48 horas de afrontar el estreno, en el partido inicial de la zona A del Mundial.



Juan Antonio Pizzi consideró que "el que cometa menos errores se llevará el triunfo. Y esto no sólo será en este partido inaugural, sino pasará durante todo el Campeonato. Para mañana nuestra atención debe estar con todo lo que pase dentro de la cancha y no en el ambiente de la inauguración, porque eso puede ser perjudicial", agregó el ex DT de San Lorenzo.



El conjunto árabe no llega con una buena preparación y solamente cosechó derrotas en sus últimos amistosos: 1-2 con Italia, 0-3 con Perú y 1-2 con Alemania.



Los saudíes no participan de una Copa del Mundo desde su actuación en Alemania 2006, aunque su mejor labor en un torneo de estas características se dio en Estados Unidos 1994, cuando el equipo llegó hasta octavos de final.