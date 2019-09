Sereno. Juan Antonio Pizzi ya vive el clásico.

Juan Antonio Pizzi, técnico de San Lorenzo, aseguró hoy que la clave del partido del sábado con Boca pasará por "la certeza que tengamos en los últimos metros" para convertir en el arco rival y para controlar los contraataques. "Para mí va a ser decisiva la certeza que tengamos en los últimos metros, tanto en ataque, para convertir nuestras opciones, como a la hora de controlar los contraataques del rival", señaló Pizzi en conferencia de prensa.



San Lorenzo, que suma 13 puntos y perdió la cima de la tabla el último fin de semana al perder 2-1 contra Colón en Santa Fe, recibirá a Boca (líder con 14) el sábado en el Nuevo Gasómetro, por la séptima fecha de la Superliga.



"Tácticamente, creemos que Boca tiene un planteo claro en esta Superliga, que le ha dado resultados. Por algo está primero en el campeonato. Pero puede ser vulnerable por algunos sectores y con algunos argumentos que mi equipo puede ofrecer: la intensidad, la presión, la posesión del balón", manifestó el técnico del "Ciclón".



Sobre Gustavo Alfaro, DT de Boca, Pizzi expresó que "siempre fue muy claro, tuvo excelentes resultados y no va a cambiar su identidad ahora. Boca tiene jugadores de primerísimo nivel, desequilibrantes por los costados, jóvenes con talento y un esquema de defensa sólido. No por nada no le convirtieron goles en nueve, diez partidos".



"Siempre pretendemos mejorar, pero en líneas generales estamos tranquilos", añadió Pizzi.