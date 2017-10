"En tanto y en cuanto no sea declarada servicio público es muy difícil el control que se puede hacer sobre la telefonía celular. Referente a este tema, esta Defensoría del Pueblo y todas del país hemos mandado en varias ocasiones a peticionar al Congreso de la Nación que se haga esto, que se declare servicio público.



No es tema nuevo, pero todavía no se ha logrado el objetivo", sintetizó Julio César Orihuela, actual defensor del Pueblo en San Juan, quien se mostró convencido que tomar esa medida significará cortar de raíz con la acostumbrada y renovada ola de reclamos de usuarios por la diferencia de condiciones entre el servicio que abonan y el que disponen.



En el Poder Legislativo de la Nación no prosperaron de las comisiones los intentos de debatir para convertir en servicio público a la telefonía móvil.



En 2014 llegaron a presentarse 6 proyectos, pero no hubo dictamen.



Mientras tanto, Orihuela confirmó que también recibe reclamos en San Juan, detrás de los 308 casos registrados en el Enacom y los 143 en Defensa al Consumidor. "Vamos hablando con las empresas, gestionando las soluciones. Por ejemplo, Telefónica de Argentina designó una persona en Buenos Aires para la telefonía básica. También le pedimos, aunque no sea su competencia, el tema de la telefonía celular. En algunos casos nos da soluciones y en otros, no", relató Orihuela quien agregó que lejos está de claudicar del objetivo principal: "Los defensores del pueblo del país tenemos un acuerdo de no cejar en el intento, sino ser persistentes y constantes en este reclamo. Es esencial que sea declarado servicio público. Sería regulado de otra manera. Sería controlado totalmente, incluyendo un tema muy importante como son las tarifas. Las regulaciones actuales son muy laxas. Es el problema de fondo".



El titular del Enacom, Miguel de Godoy, reconoció en una entrevista a Radio 2 de Rosario que "la diferente cobertura según el punto del país en el que nos paremos habla de inequidad. En el mercado, un mega de conexión en La Quiaca se vende a 248 dólares mientras que en la ciudad de Buenos Aires vale 25".



Finalmente, Orihuela afirmó que no sabe la razón por la que este tema no prospera en el Congreso. "Pero lo que sí sé es que vamos a seguir persistiendo hasta que logremos algo y lo haremos desde todo el país", concluyó.

Accesos

64,12 Son los millones de líneas de telefonía móvil que hay en el país, según informó Enacom el primer semestre de este año.

Ingresos

64 Son los miles de millones de pesos que recaudaron las empresas de telefonía móvil en el país, durante el 1er semestre.

Inversiones

7,2 Son los miles de millones de pesos que invirtieron las empresas durante el primer semestre de este año en el país.

ARPU

166,4 En pesos, es el promedio por línea, que mensualmente ingresa a las empresas que prestan el servicio.