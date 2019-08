Ya se había colgado una medalla dorada y, este viernes, Virginia Bardach dejó todo en los 400 metros combinado y terminó segunda en la final para sumar una presea del plata al ya nutrido medallero argentino.

La cordobesa tuvo una gran actuación en una especialidad que no es su fuerte. Pero se mostró consistente desde el principio y, a mitad de competencia, logró meterse detrás de la canadienseTessa Cieplucha, la vencedora. Así, Bardach finalizó a 1s15/10 de la norteamericana, mientras que Florencia Perotti culminó en el sexto puesto.

"Esta no es mi especialidad, estaba más concentrada en mariposa. Pero a pesar de que no era mi prioridad, me fue muy bien", señaló la cordobesa.