Vinculado. El ex futbolista de la selección francesa y ex presidente de la UEFA si bien le respondió a la Justicia y quedó en libertad, continuará vinculado a la causa.

El ex futbolista francés y otrora presidente de la UEFA Michel Platini fue liberado anoche después de haber sido detenido e interrogado sobre la presunta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Qatar. "La permanencia bajo custodia ha sido levantada", dijo el abogado del ex astro francés, William Bourdon, quien lamentó que se haya hecho "mucho ruido por nada".



Si bien el francés recuperó la libertad, la investigación continuará. La Justicia busca determinar si el dirigente participó de forma irregular en la compra de votos para que el país del Golfo Pérsico sea designado sede.



Platini, que en tres días cumplirá 64 años, había llegado a los locales de la Brigada Anticorrupción, en la localidad de Nanterre, a las afueras de París, donde fue arrestado sorpresivamente.



Actualmente, el hombre que dirigió la UEFA entre 2007 y 2015 se encuentra alejado del mundo del fútbol desde hace casi cuatro años, sancionado por las instancias de la FIFA por el cobro irregular de 1,8 millones de euros.



Sobre la investigación



El exfutbolista participó en 2010 en una comida organizada en el Palacio del Elíseo por el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, junto con el emir de Qatar, Ben Khalifa Al-Thani.



Los investigadores sospechan que en aquel encuentro se pudo cerrar el apoyo de Platini a la candidatura catarí, al igual que otras decisiones, como el lanzamiento de un canal de deportes, BeIn Sports, o la compra por el fondo soberano catarí del PSG.



A aquel encuentro también asistieron el secretario general del Elíseo y mano derecha de Sarkozy, Claude Guéant, y la asesora en asuntos deportivos Sophie Dion. Platini fue expulsado del fútbol por ocho años por violaciones éticas y debió pagar una multa de 2 millones de dólares a raíz del FIFA Gate (luego redujo el castigo a 4 años). Allí reveló haber sido parte de una maniobra prohibida durante el sorteo del evento. "¿Crees que los demás no lo hicieron?", se justificó. Esta no es la primera vez que Platini queda envuelto en un escándalo. A mediados del año pasado, en la antesala al Mundial de Rusia, develó que realizó una maniobra ilegal para favorecer a Francia durante la Copa del Mundo de 1998.

La detención de Platini renovó el escándalo de corrupción en la FIFA ocurrido en el 2015.

SUS MUNDIALES

3 Platini (63) debutó en el Nancy en 1973. Con la selección francesa disputó los Mundiales del "78, "82 y "86, fue campeón en la Eurocopa "84. Ganó el Balón de Oro en el "83, "84 y "85.

Otra vez la misma historia



El caso de Platini puso sobre el tapete los escándalos de corrupción que estallaron en la FIFA cuatro años atrás, con el Mundial Qatar 2022 como eje principal. En mayo de 2015, el caso más resonante de corrupción en la FIFA, conocido como el "FIFA Gate", se hizo público luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zurich como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción. Fueron detenidas varias personas acusadas de soborno, fraude y lavado de dinero. La investigación la llevó adelante la Fiscalía de Nueva York. Los escándalos derivaron con la renuncia del entonces presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter (foto), y de su competidor de entonces, el príncipe jordano Alí bin al Hussein.