Molesto. Se mostró el técnico por el polémico penal.

El DT de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, aseguró que el penal con que Liverpool sacó rápida ventaja fue determinante para el rendimiento de su equipo a lo largo del encuentro. "El efecto del penal fue muy negativo para el equipo", dijo el argentino. La falta, una mano aparente de Sissoko antes del minuto de juego, le sirvió a Liverpool para ponerse 1 a 0 tras el remate de Salah. "Todo el mundo vio lo que pasó. A los 20 segundos, dar un penal y marcarlo, todo lo que se planeó en la semana afecta a lo que se diseñó", explicó el ex defensor de Newell"s. "El Liverpool no se esperaba eso, no estaba planificado que consiguiera un penal. El efecto fue muy negativo para nosotros. No vi la mano. Toca primero en el cuerpo, en ningún momento va con la mano. Pero es interpretación del árbitro", dijo.