El nombre de Mauricio Pochettino se mencionó en varias oportunidades como una posibilidad para la Selección Argentina y ayer, con la heroica clasificación del Tottenham a la final de la Champions League, volvió a resurgir: "Es un futuro puede ser una motivación", aseguró, aunque luego añadió que no lo ve posible "en el corto plazo".

El DT explicó el "malentendido" que surgió luego de su última conferencia de prensa, en la que dejó entrever una posible salida anticipada de los Spurs si llegara a consagrarse campeón de Europa: "¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué me quedó a hacer? Un poco buscar otro desafío", dijo entonces. Sin embargo, en su comunicación telefónica con Fox Sports aclaró que se trataba más de una ironía que de una realidad.

Asimismo, Pochettino aclaró que nadie le ofreció el mando de la Selección y explicó: "Me quedan cuatro años de contrato con Tottenham y eso lo haría inviable; hoy no me planteo volver a la Argentina, me gusta el día a día del equipo regular, porque el desafío de una selección es diferente".

Por último, el DT habló sobre la Champions: "Estamos enfocados en el 1º de junio", dijo en referencia a la final ante Liverpool. Además, recordó su loco festejo tras la victoria frente a Ajax: "Lo expresé espontáneamente, es una alegría enorme y eso es un poco descargar la tensión y el estrés del partido".